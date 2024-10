Cos’è l’underconsumption trend che spopola su TikTok?

Questa filosofia sta spopolando su TikTok e gli altri social, dove centinaia di utenti non pubblicano più contenuti riguardanti i vestiti all'ultima moda che hanno comprato, i trucchi glamour che fanno bella mostra sugli scaffali dei loro bagni o i frigoriferi pieni, bensì mettono in mostra guardaroba modesti, abiti di seconda mano e modi nuovi e originali per impiegare oggetti di uso quotidiano.

L' underconsumption trend o underconsumption core è una nuova tendenza che mira a sfidare il consumismo eccessivo incoraggiando il minimalismo e la frugalità. L'intento è ispirare le persone ad acquistare solo ciò di cui hanno veramente bisogno e che non possono procurarsi in altro modo e a dare valore a ciò che già possiedono.

Perché si vuole promuovere uno stile di vita più frugale?

L'underconsumption trend è una reazione al consumismo eccessivo, che negli ultimi decenni è dilagato in diverse zone del mondo. Molte persone possiedono molte più cose di quelle di cui hanno bisogno e fanno acquisti non realmente necessari, tanto da avere case piene di oggetti e prodotti che non servono. Per non parlare del cibo e degli abiti.

L'underconsumption trend vuole contrapporsi a questo stile di vita, ritenuto non più sostenibile per ragioni economiche, preoccupazioni ambientali e pressioni sociali. Questo cambiamento nella mentalità del consumatore è in linea anche con la filosofia del decluttering, dell'ordine e del minimalismo, secondo cui vivere in spazi sgombri e ordinati favorisce anche l'ordine e il benessere mentale.