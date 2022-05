Spesso il benessere è fatto di piccoli gesti che, se ripetuti e sommati, possono davvero fare la differenza e procurare numerosi effetti positivi a tutto tondo. Fra questi, un ruolo importante è giocato dal contatto con la natura : stare immersi nel verde, anche semplicemente osservare piante, fiori e animali, infatti, innesca tutta una serie di reazioni benefiche a livello sia fisico sia psicologico . Ma quanto deve durare la full immersion green per essere davvero utile? L'ideale sarebbe prolungarla per un minimo di 120 minuti alla settimana : questo, perlomeno, è quanto suggerisce lo studio inglese denominato MENE (Monitor of Engagement with the Natural Environment), condotto da un team di ricercatori dell'European Centre for Environment and Human Health (UK), e pubblicato sulla rivista Scientific Reports.

Lo studio

La ricerca ha coinvolto complessivamente quasi 20mila persone di età diversa, con e senza malattie e con caratteristiche differenti, un campione considerato rappresentativo della popolazione britannica. I ricercatori hanno invitato i volontari a rispondere ad alcune domande e questionari riguardanti la propria salute e il proprio benessere da un lato e il rapporto con la natura dall'altro. Per esempio, è stato chiesto loro se avessero l'abitudine di frequentare parchi e aree naturali, di andare in spiaggia, di organizzare gite ed escursioni nei pressi di fiumi, colline e montagne e così via. Lo scopo era capire se l'esposizione a contesti naturali si associasse a un maggior livello di benessere. Ebbene, i risultati hanno confermato che effettivamente è così: l'analisi dei dati raccolti, infatti, ha rivelato che le persone che nella settimana precedente alla ricerca avevano trascorso almeno due ore in ambienti naturali presentavano una condizione di benessere e di salute maggiore rispetto a chi non aveva avuto la possibilità di stare in mezzo alla natura. Gli effetti benefici aumentavano all'aumentare del tempo trascorso in spazi naturali: i livelli maggiori si sono registrati con 3 ore di esposizione alla settimana per quanto riguarda lo stato di salute e di 5 per lo stato di benessere.

Fra l'altro, le persone che hanno goduto degli effetti positivi non hanno compiuto chissà quali viaggi o chissà quali trasferimenti per stare in un contesto naturale: semplicemente si sono limitate a visitare spazi verdi urbani e questo è stato sufficiente per stare meglio. I ricercatori hanno concluso, quindi, che basta uscire più spesso di casa e andare nel giardino o parco più vicini per migliorare le proprie condizioni. E non si può nemmeno addurre la scusa del tempo: per raggiungere 120 minuti di contatto con la natura a settimana si possono fare due uscite lunghe, della durata di un'ora ciascuna, oppure uscite più brevi e più frequenti di pochi minuti.