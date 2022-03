Come risparmiare sul riscaldamento

Gli aumenti dei prezzi del gas e dell'energia elettrica registrati a partire da dicembre 2021 stanno facendo lievitare le bollette degli italiani. I primi effetti di questi rincari sono già comparsi e stanno causando non pochi danni a privati e imprese, che faticano sempre più a far fronte alle nuove esorbitanti tariffe. Per contenere i costi, si possono adottare diverse strategie, a livello pubblico e privato: il governo si sta muovendo per mettere in atto alcune misure in grado di aiutare le famiglie e le aziende, ma anche i singoli possono fare qualcosa. In particolare, possono mettere in pratica tutta una serie di consigli che aiutano a risparmiare sul riscaldamento di casa : vediamo quelli più efficaci.

Per ridurre i consumi e dunque risparmiare sul riscaldamento domestico, la prima cosa da fare è controllare la temperatura. Spesso, si tende a esagerare, ma gli eccessi non fanno bene né alla bolletta né alla salute (il caldo esagerato può causare diversi danni, fra cui problemi alle vie respiratorie): basti pensare che un solo grado in meno corrisponde a un risparmio di energia del 7%-8% . L'ideale è fare in modo di avere una temperatura non superiore ai 20° gradi nella zona giorno e ai 18° nelle camere da letto (dove non si trascorre molto tempo e, grazie e coperte e pigiami,non serve avere troppo caldo). Durante la notte, si consiglia di abbassare la temperatura del termostato a 18° gradi in tutti gli ambienti.

Alzare il riscaldamento per poter stare in maglietta quando si è a casa è un inutile spreco di energia e di soldi. Se si sente freddo, la soluzione non è alzare il termostato, ma indossare dei capi più pesanti, idonei alla stagione: in inverno, dunque, via libera a maglioni pesanti, pile, pantaloni avvolgenti e calze che riscaldino bene i piedi . Se serve, indossare anche ponchi e vestaglie e, quando ci si muove poco, per esempio perché si è seduti a leggere o guardare la tv, coprirsi con delle coperte. Indossare vestiti caldi e avvolgenti è una delle maniere migliori per risparmiare sul riscaldamento.

Il ricircolo dell'aria è molto importante: arieggiare le stanze, infatti, è un modo per migliorare la qualità dell'aria indoor , liberarsi di alcuni microrganismi nocivi, diminuire l' inquinamento interno, prevenire la formazione di condensa e di muffe e mantenere il giusto livello di umidità. In inverno, però, bisogna fare attenzione: aprendo troppo a lungo le finestre, infatti, si rischia di raffreddare troppo gli ambienti. Del resto, non è nemmeno necessario: l'ideale è aprire tutte le imposte per pochi minuti e non una sola finestra (o lasciare lo spiffero) per molto tempo , così si riesce a evitare che mura e mobili si raffreddino e non si disperde troppo il calore interno.

Per risparmiare sul riscaldamento domestico è importante anche sfruttare le fonti naturali di calore, come il sole. In che modo? Per esempio, nelle ore centrali della giornata è consigliabile aprire tende e tapparelle per raccogliere più raggi solari possibili e, quindi, favorire il riscaldamento degli ambienti interni. Al contrario, durante la sera e la notte, è meglio tenere le ante delle finestre chiuse e le tapparelle abbassate per disperdere meno calore.

Tappeti e moquette non sono ideali per la polvere e gli acari, soprattutto se si è allergici , ma se non si hanno problemi in questo senso possono rivelarsi grandi alleati. Infatti, impediscono al calore di disperdersi attraverso il pavimento e le pareti , per cui aiutano a risparmiare sul riscaldamento. Fra l'altro, tendono a rilasciare un po' di calore e dunque regalano un certo comfort nei mesi invernali . Ecco perchè può essere una buona idea sistemarli negli ambienti di casa, soprattutto quelli più freddi.

Fare le manutenzioni necessarie

Per risparmiare sul riscaldamento è importante anche controllare regolarmente lo stato degli impianti e mettere in atto tutte le mosse necessarie per farli funzionare al meglio. Fondamentale, in particolare, togliere l'aria ai termosifoni: l'aria depositata al loro interno, infatti, impedisce la corretta circolazione dell'acqua calda, rallentandone il riscaldamento. Per questo, durante l'inverno è bene farli sfiatare almeno una volta ogni due-tre mesi; se non hanno la valvola di sfiato, farla applicare dall'idraulico: il costo verrà ammortizzato nel giro di poco tempo. Questa operazione andrebbe fatta anche all'inizio della stagione, prima di accendere l'impianto.

Un'altra mossa utile consiste nell'istallare sui radiatori le valvole termostatiche: si tratta di piccoli dispositivi che permettono di regolare il flusso di acqua calda in base alla temperatura che si desidera raggiungere in un dato ambiente e che consentono di evitare sprechi e di migliorare il comfort, stabilizzando la temperatura a livelli differenti nei diversi locali a seconda delle necessità.





Accertarsi, infine, che davanti e attorno ai termosifoni non ci sia nulla che agisca da ostacolo (come tende, mobili, copritermosifoni e griglie): se c'è, rimuoverlo, perchè questi ostacoli impediscono all'aria calda di circolare per la stanza, facendo sprecare fino al 40% dell'energia.