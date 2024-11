Come ridurre il consumo di energia e acqua in bagno?

Perché bisogna fare attenzione ai consumi di energia in bagno? In Italia si stima che il 30% della spesa energetica totale dipenda dalle abitazioni e il bagno è una delle stanze in cui si concentra la maggior parte dei consumi. Per questo, è importante che anche il singolo si impegni attivamente per adottare abitudini più ecologiche, a partire proprio dalle attività legate a questo ambiente. Prestare più attenzione allo spreco di energia in bagno, così come a quello dell'acqua, significa non solo salvaguardare l'ambiente, ma anche ottenere un risparmio in bolletta.

Meglio fare la doccia o il bagno? Scegliere la doccia invece del bagno è sicuramente utile per risparmiare energia e salvaguardare l'ambiente. Infatti, preferendo la doccia alla vasca si consumano circa 100 litri di acqua in meno. A patto però di non prolungare i tempi: 5-10 minuti al massimo sono più che sufficienti per lavarsi. Inoltre, è importante ricordarsi di chiudere il rubinetto mentre ci si insapona e ci si mette lo shampoo. Molto utile anche installare un soffione a risparmio idrico, che riduce l'utilizzo dell'acqua durante la doccia, o un miscelatore termostatico, che mantiene la temperatura dell'acqua sempre costante per tutta la durata della doccia. Chi ha lo scaldabagno elettrico, dovrebbe regolare il termostato a 40°C in estate e 55-60°C in inverno e installare un timer per scegliere l'orario di accensione in base alle esigenze quotidiane. Nel caso in cui questo sia vecchio o mal dimensionato, andrebbe sostituito con uno più efficiente, con dimensioni adatte al numero dei componenti del nucleo familiare e magari dotato di un pannello solare termico, o con altri sistemi di produzione di acqua calda più innovativi.

Perché non bisogna lasciare aperti i rubinetti? Assicurarsi di non lasciare aperto il rubinetto mentre ci si lava i denti, ci si fa la barba, si insaponano le mani: in questo modo si risparmiano almeno 6 litri d'acqua al minuto. Sì, anche a usare il più possibile l'acqua fredda, perché quella calda consuma energia. Prima di aprire il rubinetto, quindi, guardare come è posizionato il miscelatore e se è spostato verso l'acqua calda e questa non serve spostare la leva verso l'acqua fredda.

Quali regole seguire per fare la lavatrice? La lavatrice è fra gli elettrodomestici che consumano di più. Per questo, è importante adottare alcuni accorgimenti: pre-trattare le macchie, usarla quasi a pieno carico, scegliere il ciclo a 90°C solo per tessuti di cotone estremamente sporchi, preferire i programmi di lavaggio veloci o eco, non esagerare con il detersivo. Ricordarsi di procedere con la manutenzione, per esempio usare decalcificanti e pulire regolarmente il filtro può far risparmiare fino al 30% di energia. Se bisogna sostituire la lavatrice, scegliere i modelli di classe A. Per limitare l'uso del ferro (che incide molto su energia e bollette) utilizzare centrifughe delicate, così da ridurre le pieghe, e stendere subito i panni all'aria aperta con cura, tirando orli e pieghe il più possibile.

Che tipo di illuminazione scegliere? Anche per il bagno, scegliere luci a risparmio energetico, come le luci a led, che consumano meno energia e durano più a lungo delle lampadine a basso consumo. Inoltre, garantiscono un'efficienza uguale se non superiore a quelle normali, emettono un fascio di luce brillante, hanno un'accensione immediata e sono adatte anche alle basse temperature. In ogni caso, cercare di sfruttare al massimo la luce solare, accendendo le luci solo quando strettamente necessario.

Come utilizzare gli elettrodomestici? Evitare di lasciare elettrodomestici come phon, piastre per capelli e rasoi elettrici in standby, perché in questa modalità continuano comunque a consumare energia anche se non vengano utilizzati. Se possibile lasciare asciugare i capelli all'aria o comunque tamponarli bene con l'asciugamano prima di accendere il phon, così da assorbire acqua e velocizzare l'asciugatura. Sì anche a non accendere l'apparecchio alla massima potenza, per risparmiare energia e non stressare i capelli. Se si devono acquistare nuovi modelli, preferire quelli dotati della funzione di autospegnimento in caso di inutilizzo per un certo lasso di tempo. Attenzione poi alle stufette elettriche, che consumano molto. Se proprio non si riesce a farne a meno, preferire i modelli a basso consumo e selezionare la potenza più bassa.

Bisogna fare attenzione anche alla pulizia? Gli italiani sono fra i maggiori consumatori al mondo di detersivi e prodotti per la pulizia, ma bisogna fare attenzione a non eccedere con il dosaggio. Pulirle il bagno è importante per tenere lontani i germi, ma non serve esagerare. Bastano piccole quantità di detergenti.