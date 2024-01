Come conservare gli alimenti in modo sostenibile, e senza plastica

Il riutilizzo di contenitori e materiali già presenti in cucina, può contribuire notevolmente alla riduzione della plastica per conservare il cibo.

La plastica è certamente pratica e comoda. Ha rivoluzionato il mondo in diversi settori, dall'alimentare alla medicina. La plastica, tuttavia, rappresenta un problema globale in quanto non riutilizzabile e riciclabile all'infinito, andando ad inquinare i mari e l'ambiente in generale. E' possibile utilizzare contenitori in materiali alternativi, ecologici e sostenibili , senza utilizzare necessariamente la plastica, per conservare alimenti in modo sicuro.

Contenitori alternativi alla plastica e green

Dopo aver terminato gli ortaggi sottolio, le conserve, le marmellate, è possibile utilizzare i barattoli di vetri in cui erano contenuti. Si puliscono e sterilizzano, e sono pronti per contenere alimenti come salse e sughi da riporre in frigorifero e consumare entro tre giorni.

Gli alimenti come frutta e verdura, erbe aromatiche e pane, possono essere conservati, invece all'interno di sacchetti di carta marrone, come quelli in cui viene venduta la frutta dall'ortolano.

Anche il tessuto organico, come panni e teli in cotone, possono essere utilizzati per conservare alcuni alimenti come verdure, pane, biscotti, dolci, che così preservano la propria umidità.

I fogli di carta o di stoffa con un lato in cera d'api sono perfetti come sostituti della tradizionale pellicola trasparente. Si possono riutilizzare, perché lavabili e pratici da apporre direttamente su piatti e ciotole.