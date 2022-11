Come coltivare il melograno in casa

Ecco quindi le cose da sapere e i passaggi da compiere per coltivare il melograno in vaso.

Oltre al melograno da frutto esiste anche quello da fiore , che produce fiori dalle sfumature arancioni e rossi, perfetto per essere usato come ornamento.

La maggior parte delle persone che usano la melagrana in cucina la acquistano in supermercati o negozi ortofrutticoli, ignorando che sia possibile coltivarla in casa, anche se non si dispone di un giardino. La pianta di melograno, infatti, può crescere rigogliosa anche in vaso.

Inoltre, il gusto particolare dei chicchi la rende ottima da mangiare da sola o come ingrediente per piatti particolari , salse, dolci e molto altro.

Come seminarlo

Il melograno è una pianta che una volta sviluppatasi può assumere anche dimensioni importanti. Per questo se si decide di coltivarlo in casa è bene assicurarsi di scegliere la versione nana, che non supera il metro di altezza e che non necessita di tantissime cure per rimanere in salute.

Il terriccio ideale per questa pianta deve essere compatto, ben drenato e composto da una parte di argilla o pietrisco fine e una di sabbia.

Una volta procuratisi i semi di melograno nano, li si deve mettere in un vaso che possa contenere almeno 20 o 30 litri di terra. I semi devono essere messi in un buco centrale di almeno 6 cm di profondità e ricoperti.

L'ideale sarebbe piantare i semi di melograno in primavera ma se lo si vuole fare in autunno o inverno è possibile, basta proteggere la pianta che nasce con teli da giardinaggio e tenerla in una zona il più possibile riparata, anche se si tratta di una varietà che resiste abbastanza bene al freddo invernale. L'importante è che la temperatura non scenda mai sotto i -20° C e che il vaso sia sempre posizionato in un'area della casa o del balcone soleggiata e luminosa.

Il melograno può resistere quindi sia all'esterno sia all'interno, al patto di assicurarsi che sia raggiunto dai raggi del sole.