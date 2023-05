Tra le varie tipologie di biciclette, le city bike sono una scelta ideale per gli spostamenti appunto in città, grazie alla loro comodità e praticità. In questo articolo, esploreremo le diverse tipologie di city bike, le loro caratteristiche e come scegliere quella più adatta alle vostre esigenze.

I pedali furono aggiunti nel 1860. Nel corso del XIX secolo e all'inizio del XX secolo, la bicicletta divenne un mezzo di trasporto popolare in Europa e negli Stati Uniti, grazie alla sua economicità e alla facilità di utilizzo. Oggi la bicicletta è diventata uno dei mezzi di trasporto più diffusi al mondo, grazie alla sua sostenibilità ambientale e alla capacità di migliorare la salute e il benessere delle persone. E alla possibilità di sostituire l'automobile e i mezzi pubblici , soprattutto in città.

La bicicletta ha più di 200 anni. È stata inventata dal barone tedesco Karl von Drais nel 1817. Allora era senza pedali, e avanzava spingendola con i piedi. Consisteva in un telaio di legno, con due ruote in ferro e un manubrio per la guida. Il ciclista si sedeva sul telaio e spingeva la bicicletta con i piedi. Con un movimento simile alla camminata poteva coprire distanze più lunghe in tempi più brevi rispetto al semplice camminare.

La city bike classica è la tipologia di bicicletta urbana per eccellenza . È una bici con misure di pneumatici generose, freni potenti e rapporti in grado di affrontare salite impegnative. Perché anche nelle città di pianura possono esserci ponti da superare.

Una alternativa alla city bike classica è la trekking bike . La trekking bike è adatta non solo alla città ma anche alle escursioni fuori porta su terreni variabili. Ha un telaio resistente, pneumatici più larghi rispetto alla city bike e un cambio a molte velocità per affrontare distanze più lunghe e terreni impegnativi. Anche la trekking bike è dotata di accessori come parafanghi, portapacchi e luci, ma anche di un supporto per l'attacco di borse da viaggio. È una scelta ideale per i ciclisti che desiderano esplorare la città e i dintorni in modo confortevole e sicuro.

Le city bike elettriche e quelle a pedalata assistita sono dotate di un motore, appunto elettrico, che assiste il ciclista nella pedalata. Rendendo così gli spostamenti in città più veloci e facili. Sono disponibili in diverse varianti, con motori di diverse potenze e batterie di diverse capacità. Sono ideali per gli spostamenti quotidiani in città, soprattutto per coloro che devono coprire lunghe distanze o affrontare salite impegnative. Bicicletta elettrica e bicicletta con la pedalata assistita non sono però la stessa cosa, anche se spesso vengono confuse. La differenza principale è che nella prima, il motore può essere utilizzato anche senza pedalare, mentre nella seconda il motore fornisce supporto solo quando si pedala.

Le city bike pieghevoli sono una scelta ideale per coloro che hanno spazio limitato in casa o in ufficio. Sono dotate di un telaio pieghevole che le rende facilmente riponibili in spazi ristretti, come armadi o bagagliai. Sono leggere e facili da trasportare, il che le rende una scelta ideale anche per chi viaggia spesso con i mezzi pubblici. Le city bike pieghevoli sono disponibili in diverse varianti, con pneumatici larghi o sottili, a seconda dell'utilizzo previsto.

Per gli spostamenti in città è certamente consigliabile la city bike . La mountain bike è infatti più pesante e meno maneggevole, ha una posizione di guida più inclinata e faticosa. E i pneumatici con battistrada profondo rendono la bici più difficile da spingere.

Le city bike e le mountain bike sono due tipologie di biciclette con caratteristiche diverse. Le mountain bike sono progettate per affrontare terreni difficili, come sentieri e percorsi sterrati. Hanno un telaio robusto, pneumatici larghi con tracce profonde, sospensioni e un cambio a molte velocità per affrontare salite e discese impegnative. Le city bike, al contrario, sono progettate per gli spostamenti in città, con un telaio solido e resistente, pneumatici larghi o sottili a seconda dell'utilizzo previsto e accessori come parafanghi, portapacchi e luci. Sono dotate di un cambio a poche velocità, adatto alla circolazione in città.

Anche per una city bike, qualche criterio da seguire quando si vuole acquistarne una può esser utile. Come prima cosa tenete a mente quali sono le vostre esigenze di spostamento. Se pensate di utilizzarla spesso e per molti chilometri, allora può valere la pena di spendere un po' di più e acquistare biciclette di buon livello. Altrimenti potete accontentarvi di qualcosa di meno.

Altre alternative ecologiche

Ci sono diverse alternative ecologiche alla city bike per gli spostamenti in città. Una è il monopattino elettrico, leggero e abbastanza veloce da potersi muovere agevolmente in città e far risparmiare tempo e fatica. E può essere anche portato sui mezzi pubblici ed è facilmente riponibile, soprattutto nella versione pieghevole. E per chi vuole fare un'esperienza più avventurosa, ci sono anche gli skateboard, i monowheel e gli hoverboard, che richiedono però un po' di abilità per essere guidati. E poi ancora i pattini in linea, anche chiamati rollerblade o pattini a rotelle.

