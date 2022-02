Cibo Sostenibile: Come Acquistare nel Rispetto dell’Ambiente

In questo articolo offriremo alcune informazioni utili per orientarsi nell'acquisto del cibo sostenibile.

È quindi fondamentale, per assicurarsi un futuro più " green ", comprendere quali pratiche siano più sostenibili e quali no .

Per fare un esempio indicativo, basti pensare che: un pasto americano medio richiede 1500 miglia e circa 10 chilocalorie di petrolio / altri combustibili fossili per produrre una singola chilocaloria di cibo .

Anche la distribuzione convenzionale a filiera lunga rappresenta un elemento negativo per il mantenimento delle risorse e dell'energia, e per la preservazione dell'ambiente.

È comunque sempre buona norma "tenere gli occhi aperti" su eventuali truffe . Ad esempio, fermandosi ad acquistare direttamente dal produttore, meglio far caso alla varietà di frutta scelta; se l'appezzamento in vista produce varietà differenti, è possibile che la frutta proposta sia stata acquistata altrove e riproposta con un sovrapprezzo.

Un altro modo per essere coinvolti nella distribuzione alimentare locale è entrare a far parte di un'organizzazione simile alle Community-Supported Agriculture (CSA) statunitensi. Trattasi di comunità composte da coltivatori e consumatori che si impegnano a sostenere un'operazione agricola condividendo equamente i rischi ei benefici della produzione alimentare.

I prodotti locali e stagionali sono in genere più freschi , non trasformati e si ritiene che siano più nutrienti . I prodotti locali contengono anche meno o nessun residuo chimico .

Una "dieta più locale e stagionale" è più sostenibile, in quanto comporta l'acquisto di prodotti che richiedono meno energia e risorse , che crescono naturalmente e che non richiedono filiera lunga.

Il sistema più sostenibile di acquisire cibo è approvvigionarsi stagionalmente e in filiera corta - localmente, quindi a chilometro zero (km 0).

Come risultato, si sono esacerbati diversi stress ambientali come:

Allevamento Sostenibile

Per prima cosa: riduciamo il consumo di carne

La produzione industriale di carne comporta elevati costi ambientali, come il degrado e l'erosione del suolo, e l'esaurimento delle risorse naturali - in particolare per quanto riguarda l'acqua e il cibo.

La produzione massiva di carne aumenta la quantità di metano nell'atmosfera.

Ridurre il consumo di carne (due pietanze a settimana) o, più in generale, adottare una dieta più vegetariana, ridurrebbe la domanda globale e quindi l'offerta.

Qual è la carne più sostenibile?

La carne più sostenibile proviene dai piccoli animali e da allevamenti non intensivi.

Polli e conigli, ad esempio, hanno un'impronta ambientale bassissima rispetto invece ad animali più grossi come maiali e, soprattutto, manzi.

Questo perché hanno un deposito proteico molto più elevato, impiegando meno tempo e substrato per crescere di più, anche a vantaggio dell'inquinamento.

A dire il vero, le creature più "convenienti" sono gli insetti; ma si tratta di creature che, almeno in occidente, non siamo abituati a consumare.

Vari studi hanno messo in luce che l'allevamento dei grilli o di varie larve, ad esempio, ha un impatto sull'ecosistema esponenzialmente più basso rispetto alle creature superiori.

Ma supponiamo di non prendere in considerazione questa possibilità o di voler, occasionalmente, mangiare carne rossa. Quale scegliere? Semplice: quella proveniente da allevamenti allo stato brado o semi-brado.

L'acquisto e il consumo di carne da animali allevati all'aperto e nutriti con erba o foraggi poco impattanti (ad esempio i residui caduchi dai frutteti, dai noccioleti ecc.) è l'alternativa migliore verso un consumo di carne più sostenibile .

In Italia vantiamo allevamenti al massimo della sostenibilità, o almeno per quanto riguarda la categoria in questione, come ad esempio il suino nero dei Nebrodi (Sicilia), varie tipologie di pecora (lungo tutto l'appennino) e diverse vacche da latte al nord.