Bar e ristoranti saranno obbligati a offrire acqua gratis dal rubinetto?

Le cose potrebbero cambiare? Forse: il governo spagnolo ha approvato una norma che, a partire da gennaio 2023, prevede l'obbligo per bar e ristoranti di servire gratuitamente acqua del rubinetto e non è detto che altri Paesi non seguano questo esempio.

Fra l'altro, per un'acqua in bottiglia al ristorante si possono arrivare a pagare anche cifre esorbitanti, fino a 5-7 euro: fortunatamente si tratta di casi rari, ma anche nei locali meno chic e nelle città più piccole si possono spendere importi non indifferenti per un bene che non dovrebbe certamente essere di lusso.

La plastica è uno dei materiali più inquinanti in assoluto: per questo, è importante ridurne il più possibile l'utilizzo. Fra le varie misure che si possono adottare per raggiungere questo scopo, c'è anche l'uso dell' acqua del rubinetto invece di quella in bottiglia.

Insieme a questo obbligo, la Spagna ha introdotto anche un aumento delle tariffe per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti in discarica e nuove tasse sui prodotti di plastica monouso .

L'obbligo per i gestori di bar, ristoranti, bistrò, caffetterie, pizzerie e in generale locali che servono cibo e bevande di offrire ai propri clienti acqua del rubinetto a partire da gennaio 2023 è uno dei provvedimenti presi dal governo spagnolo per vincere questa sfida, che tutti i Paesi dovrebbero porsi in modo da rallentare il processo di surriscaldamento della terra e far fronte all'emergenza climatica.

Un traguardo importante che si pone all'interno di un piano di più ampio respiro che mira all' abbandono della plastica , un materiale che è altamente inquinante e sempre più problematico in termini ambientali (come dimostrato ormai da diversi studi e analisi).

C'è da dire che quello che accadrà in Spagna a partire dall'inizio del 2023 non costituisce un esempio isolato. In molti Paesi, infatti, indipendentemente dalla presenza di specifiche norme in proposito, c'è l'abitudine di servire ai clienti acqua gratuita dal rubinetto: in Francia, per esempio, ma anche nella stessa Spagna.

In Italia, al momento non esistono leggi che obblighino i professionisti della ristorazione a offrire ai propri clienti acqua dal rubinetto in forma gratuita . La legislazione italiana impone solo l'obbligo, per il locale pubblico, di avere una fonte di acqua potabile che rispetti una serie precisa di requisiti igienici: sulla carta, dunque, bar, ristoranti e pizzerie potrebbero offrire acqua sicura dal rubinetto, ma nella pratica nessuna norma li costringe a farlo.

Gli italiani preferiscono l’acqua in bottiglia

A oggi, il governo italiano non si è espresso su eventuali obblighi simili a quello approvato in Spagna. Non è detto, però, che non possa muoversi in questo senso in futuro.

Del resto, l'Italia è uno degli Stati con il più grande consumo di acque in bottiglia: secondo i dati presentati lo scorso settembre al Festival dell'Acqua, organizzato da Utilitalia e Smat a Torino, gli italiani sono i primi consumatori d'acqua in bottiglia in Europa e i secondi al mondo (dopo i messicani).

Ben il 62% delle famiglie italiane accorda la propria preferenza all'acqua in bottiglia, spendendo circa 240 euro l'anno per coprire questa spesa; 208 sono i litri d'acqua in bottiglia bevuti in media all'anno da ogni italiano, contro una media europea di 106 litri. Non solo: gli italiani sono secondi anche per domanda di plastica.

Basti pensare che, solo in termini di bottiglie, ogni giorno nella nostra penisola vengono utilizzate 30 milioni di bottiglie di plastica (contro le 7 di vetro): in un anno 13,5 miliardi di bottiglie diventano rifiuti da gestire.