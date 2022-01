L'alga spirulina fa bene ed è ecologica

Le nuove frontiere dell'agricoltura vedono impiegata l' energia di scarto, quindi il biogas, per la sua coltivazione in grandi vasche termiche riscaldate con questa forma di energia, rendendola così, oltre che un super food, anche un alimento green , non solo nel colore. Si tratta di un'alga particolarmente ricca di Omega-3 , sali minerali e proteine . Non solo: è benefica anche per l'ambiente e purificante perché in grado di assorbire notevoli quantitativi di anidride carbonica e di sviluppare ossigeno. Ciò deriva dal fatto che sia in realtà un cianobatterio dalle capacità fotosintetiche superiori alle comuni piante.

La spirulina è l'alimento del futuro. Ciò che in molti non sanno è che anche la sua coltivazione rappresenta un investimento sostenibile . L'Arthrospira platensis è un'alga azzurra unicellulare dalla forma stretta e allungata diffusa nelle acque salmastre, privilegia le zone tropicali e subtropicali dove si avvantaggia del pH idrico alcalino che le caratterizza. Nonostante faccia parte della categoria delle alghe azzurre , la spirulina è di colore verde scuro, di uno smeraldo intenso, tonalità che la caratterizza grazie alla rilevante presenza di clorofilla , i cui pigmenti coprono i riflessi bluastri della policianina e quelli gialli dei carotenoidi . Il curioso nome "spirulina" deriva invece dalla forma di quest'alga che ricorda, come si intuisce, quella di una piccola spirale.

I primi a scoprirne l'utilizzo in campo alimentare furono gli Aztechi che ne conoscevano le proprietà nutritive e la chiamarono "cibo degli Dei". Già nel 1974, la Spirulina è stata nominata dalla Conferenza mondiale dell' alimentazione dell'Onu "alimento del futuro", grazie alle diverse proprietà nutritive che può vantare, e all'alta sostenibilità di coltivazione. La spirulina, per vivere e proliferare, necessita di acque dolci non stagnanti a temperatura di 32-34 gradi e luce. Le serre in cui viene coltivata sono quindi chiuse. L'acqua di falda impiegata per la sua coltivazione è filtrata e purificata.

Una coltivazione del futuro

Il futuro dell'agricoltura 4.0 è rappresentato, tra gli altri, dal binomio spirulina e biogas. Questa alga portentosa, infatti, non è solo una preziosa fonte di minerali, vitamine e antiossidanti con cui arricchire la nostra dieta, ma si rivela anche una possibilità per l'economia circolare: con biogas, quindi gas di scarto, si può coltivare la spirulina. L'energia termica derivante dal biogas non viene dispersa nell'ambiente, ma viene utilizzata in larga parte per scaldare l'acqua di falda depurata. Si trasforma dunque in una fonte di energia green che va ad alimentare una coltivazione bio e circolare. Nel caso della spirulina -raccolta ogni due giorni in primavera/estate, e una volta la settimana nei mesi invernali -si passa alla sua lavorazione.

L'alga viene separatga dalla parte acquosa della coltivazione che viene riversata nuovamente nelle vasche di coltivazione, mentre la spirulina pressata (che si presenta come una sorta di mousse densa), viene stesa su telai ad asciugare, e successivamente essiccata in un forno alimentato con energia termica da biogas. Grazie a questo particolare processo di essiccazione, l'alga mantiene inalterata ogni caratteristica organolettica. Dalla frammentazione della spirulina essiccata si ottiene una polvere dal colore verde smeraldo, impiegata sia in erboristeria che in cucina. L'alga spirulina, infatti, è reperibile sia come pastiglie, che come filamenti simili ai pistilli di zafferano, o addizionata agli alimenti come farine, pasta, biscotti, bevande vegetali e altri preparati.