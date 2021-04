Workout Post Parto: Esercizi Migliori dopo la Gravidanza

La gravidanza e il parto sono periodi molto intensi, non solo dal punto di vista psicoemotivo ma anche fisico. Dopo la nascita del bambino, il corpo della donna ha bisogno di un periodo di riposo e assestamento per riprendersi. Quando le condizioni cliniche lo permettono e la neomamma ne sente l'esigenza, però, è possibile ricominciare a fare sport . Le tempistiche variano da caso a caso e solo il medico e la donna stessa possono stabilire quando arriva il momento giusto per riprendere l'allenamento. In ogni caso, è bene seguire uno specifico workout post parto, che dia benefici senza esporre a rischi .

Meglio iniziare in maniera graduale

Non esiste un momento ideale in cui iniziare il workout post parto. Tutto dipende dal tipo di gravidanza e di parto che la donna ha avuto, dalle sue condizioni psicofisiche e dal suo grado di allenamento. In linea di massima, chi ha avuto una gravidanza e un parto sani, può iniziare ad allenarsi quando si sente pronta. Per alcune donne, questo potrebbe avvenire nelle prime settimane dopo la nascita del bambino, mentre per altre anche dopo mesi. Le neomamme che hanno avuto un parto cesareo o complicazioni come la diastasi rettale o gravi lacerazioni vaginali dovranno stabilire con il medico quando è sicuro riprendere l'esercizio.

In tutti i casi, comunque, è importante non sforzarsi. Iniziare in maniera graduale, impegnandosi in attività aerobiche a basso impatto per 20-30 minuti al giorno, come camminate e yoga. Se 20 minuti sono troppi, fare sessioni di 10-15 minuti due volte al giorno. Abbinare anche semplici esercizi postpartum che aiutano a rafforzare i muscoli. Mano a mano che si diventa più forti e il corpo si sente meglio aumentare intensità e durata degli allenamenti.