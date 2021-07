Spuntini serali in gravidanza

Introduzione In gravidanza l'appetito può aumentare anche notevolmente. Fondamentale, in dolce attesa, nutrirsi al meglio senza eccedere con pasti o cibi calorici e ricchi di grassi. La scelta dei cosiddetti spuntini spezzafame è importante: privilegiare i cibi sani per la salute della futura mamma e la crescita del bambino in grembo. Il principio base è sempre quello di combinare almeno due gruppi di alimenti e relaivi nutrienti: fibre e proteine, ad esempio. Mangiare in eccesso, durante la gravidanza, non è mai salutare. Prestare attenzione agli spuntini occasionali dopo cena è essenziale. Soddisfare le voglie notturne, da un lato, contribuirà a un sonno tranquillo e ristoratore, dall'altro il rischio è quello di eccedere e sentirsi affannate e sgradevolmente sazie.

Spuntini salati: quali preferire La prima regola è: scegliere snack salutari è un modo semplice per fornire più nutrienti al bambino in crescita. Gli spunti i dovranno essere di piccole porzioni, ed equilibrati. Gli spezzafame salati più salutari sono cracker integrali, crostini di pane integrali magari accompagnati da un pezzetto di formaggio, o la frutta secca. La proteina in una manciata di noci o di mandorle, ad esempio, è indicata in gravidanza.

Spuntini dolci: quali sono i più adatti Le fibre e le proteine ​​della frutta contribuiscono al senso di sazientà fino al mattino. Preferire cereali ricchi di fibre e latte scremato e guarnire con frutti di bosco o fragole e banane a fette. Se si preferisce uno spuntino cremoso, mescolare una tazza di yogurt magro con un cucchiaino di miele, una spolverata di muesli e la frutta a fette preferita. Una macedonia (evitando melone e anguria che potrebbero essere difficilmente digeribili), è una valida alternativa. Lo sapevi che... I nutrizionisti consigliano alle donne in gravidanza di seguire uno schema alimentare che, in maniera semplificativa, chiamano: "la regola delle tre ore", ossia una routine di pasti che prevede di organizzare la giornata alimentare in modo da non rimanere a digiuno per più di tre ore tra un pasto e l'altro. Ciò, oltretutto, corrisponde alla suddivisione in cinque pasti al giorno: colazione alle 7, spuntino alle 10, pranzo alle 13 e poi una merenda alle 16 prima di concludere con la cena alle 19. Gli spuntini in gravidanza sono infatti consigliabili. Anche dopo cena, quando il pasto viene consumato intorno alle 19, è consentito uno spezzafamem purchè non sia ricco di grassi e ipercalorico.