Sciatica in Gravidanza: Cause ed Esercizi Utili Contro la Sciatalgia

Il mal di schiena è un sintomo molto comune nella donna incinta: in genere, compare dal quinto- sesto mese di attesa e si intensifica a mano a mano che la gravidanza procede, quando le modifiche subite dal corpo della futura mamma diventano più rilevanti. In alcuni casi si tratta di una vera e propria sciatica , che può essere alleviata con esercizi specifici .

La sciatica, più correttamente lombosciatalgia , è una problematica comune della colonna vertebrale . Si tratta di una sindrome dolorosa che coinvolge il tratto lombare o lombosacrale della colonna e si irradia fino alle gambe. È causata dall'irritazione del nervo sciatico che inizia nella colonna lombare o inferiore e percorre tutto l' arto inferiore . Può causare un dolore che dai glutei e dall' anca si diffonde fino alla coscia e che in alcuni casi è profondo e sordo, mentre in altri è lancinante e acuto e che può essere di varia intensità.

Cause della sciatica durante la gravidanza

In genere, il dolore sciatico è causato da problemi alla colonna lombare, come un disco sporgente o un'ernia. Può anche essere causato da alterazioni ossee, come stenosi spinale, osteoartrite, malattie degenerative del disco, spondilolistesi. Infatti, sono tutte situazioni che possono mettere sotto pressione il nervo sciatico. Anche la gravidanza è una causa comune di sciatica: si calcola che dal 50 all'80% delle donne incinta soffra mal di schiena. Colpa innanzitutto dell'aumento di alcuni ormoni, come la relaxina, che può causare l'allentamento e l'allungamento dei legamenti, specialmente nella zona pelvica. Il peso del bambino non fa che peggiorare le cose poiché esercita una pressione aggiuntiva sul bacino e sulle articolazioni dell'anca. Occasionalmente, anche la posizione del bambino può irritare il nervo sciatico.