Sciatica in Gravidanza: Cause ed Esercizi Utili Contro la Sciatalgia

In alcuni casi, si tratta di una vera e propria sciatica , che può essere alleviata con esercizi specifici .

Il mal di schiena è un sintomo molto comune nella donna incinta: in genere, compare dal 5°-6° mese di attesa e si intensifica a mano a mano che la gravidanza procede, quando le modifiche subite dal corpo della futura mamma diventano più rilevanti.

La sciatica può causare un dolore che dai glutei e dall' anca si diffonde fino alla coscia e al resto dell' arto inferiore ; in alcuni casi, questo sintomo è profondo e sordo, mentre in altri è lancinante e acuto e può essere di varia intensità.

È dovuta alla compressione e irritazione del nervo sciatico , il quale nasce dalla convergenza degli ultimi due nervi spinali lombari e dei primi tre sacrali, all' altezza del muscolo piriforme (tra la zona lombare e il bacino ), e si estende lungo il gluteo , la coscia posteriore, il ginocchio , la gamba e, infine, il piede.

Cause Sciatica in Gravidanza

In genere, a causare la sciatica è un'alterazione anatomica a carico del tratto lombare della colonna, come una protrusione discale o un'ernia.

La lombosciatalgia può essere dovuta anche a condizioni come stenosi spinale, osteoartrite, malattie degenerative del disco o spondilolistesi, tutte patologie in cui è possibile la compressione del nervo sciatico.

Anche la gravidanza è un'altra causa comune di sciatica: si calcola che dal 50 all'80% delle donne incinta soffra mal di schiena.

Nella gestante, il responsabile è, innanzitutto, l'aumento di alcuni ormoni, come la relaxina, che può causare l'allentamento e l'allungamento dei legamenti, specialmente nella zona pelvica.

A ciò, si aggiunge il bambino in crescita, il quale esercita una pressione aggiuntiva sul bacino e sulle articolazioni dell'anca. Occasionalmente, anche la posizione del nascituro può irritare il nervo sciatico.

In gravidanza, infine, possono svilupparsi anche spasmi allo stomaco.

