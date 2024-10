Gravidanza: sintomi e cosa avviene

La gravidanza corrisponde al periodo durante il quale uno o più figli si sviluppano (gestazione) all'interno dell'utero (grembo) di una donna. Le gravidanze multiple, gemellari, consentono lo sviluppo di più frutti del concepimento. La gravidanza può essere definita anche come la presenza di un embrione umano o di un feto impiantato nell'utero - ma questo impianto, come vedremo, avviene in media 8-9 giorni dopo la fecondazione. Di solito, la gravidanza avviene grazie ai rapporti sessuali, ma può anche verificarsi tramite procedure di tecnologia di riproduzione assistita (come la FIVET). La conclusione della gravidanza ideale è previo parto a termine, con la nascita di un bambino vivo. Tuttavia, si può verificare un aborto spontaneo, o può insorgere il bisogno di un aborto indotto, o si può manifestare la nascita di un bambino morto. Esistono anche le casistiche di parti anticipati, spontanei o indotti. Shutterstock I segni e i sintomi precoci di una gravidanza possono includere salto del ciclo mestruale, seni doloranti, nausea mattutina (anche con vomito), fame, sanguinamento da impianto e minzione frequente. Le complicazioni della gravidanza - a carico della gestante e, talvolta, di riflesso al nascituro - possono includere ipertensione e diabete gestazionali, anemia sideropenica e nausea e vomito gravi.

Cosa fare appena scopri di essere incinta? La prima cosa da fare è rivolgersi all'istituzione più indicata, a seconda se la gravidanza sia desiderata o indesiderata. Per le giovani donne, è possibile appoggiarsi a un consultorio di zona. Per le donne che intendono proseguire la gestazione, è possibile rivolgersi al centro di salute donna. Per le donne che intendono interrompere la gravidanza, è possibile contattare il medico di base o gli analoghi preposti, o agli ambulatori preposti, a seconda dell'età gestazionale. Per le donne che intendessero proseguire, ricordiamo l'importanza di appoggiarsi all'assistenza prenatale, per migliorare le aspettative e i risultati della gravidanza. L'assistenza prenatale prevede: una corretta educazione alimentare, molto importante per garantire la crescita sana del feto un sostegno per evitare o ridurre più possibile l'uso o l'abuso di sostanze venefiche, come tabacco, alcol e droghe l'istruzione e lo stimolo a seguire condotte di vita sane, come fare regolarmente esercizio fisico, sottoporsi ad analisi del sangue e visite regolari.

Cosa avviene nelle prime settimane di gravidanza? Quando deve durare? "Embrione" è il termine usato per identificare la prole in via di sviluppo durante le prime sette settimane dopo l'impianto (vale a dire, l'età gestazionale di dieci settimane), dopo di che, fino alla nascita, viene utilizzato il termine feto. La gravidanza è divisa in tre trimestri di circa tre mesi ciascuno. Il primo trimestre è quello più importante e delicato. Il primo passo è il concepimento, ovvero la fecondazione dell'ovocita/ovociti da parte dello sperma. L'ovulo fecondato viaggia quindi lungo la tuba di Falloppio e si attacca all'interno dell'utero, dove inizia a formare l'embrione e la placenta. A questo punto deve avvenire l'impianto (dopo 8-9 giorni dal concepimento). Segue il primo sviluppo. Durante il primo trimestre, la possibilità di aborto spontaneo (morte naturale dell'embrione o del feto) è statisticamente al suo massimo. Intorno alla metà del secondo trimestre, si può avvertire il movimento del feto. A 28 settimane, se riceve cure mediche di alta qualità, oltre il 90% dei bambini può sopravvivere fuori dall'utero; tuttavia, i bambini nati in questo periodo potrebbero sperimentare gravi complicazioni di salute, come problemi cardiaci e respiratori, e disabilità intellettive e dello sviluppo a lungo termine. Il parto avviene, fisiologicamente, in genere intorno alle 40 settimane dall'inizio dell'ultimo periodo mestruale (LMP) - poco più di nove mesi. Se la conta viene fatta dal giorno del concepimento, la durata è di circa 38 settimane. Nel parto ideale, il travaglio inizia da solo "a termine". Ma non sempre avviene. I bambini nati prima delle 37 settimane sono "pretermine" e a più alto rischio di problemi di salute come, la paralisi cerebrale tra la 37° e la 39° settimana sono considerati "precoci a termine". Nota: il parto prima della 39° settimana tramite induzione del travaglio o taglio cesareo non è raccomandato, a meno che non sia necessario per altri motivi medici tra la 39° e la 41° settimana sono considerati "a termine" tra la 41° e la 42° settimana sono considerati "tardivi a termine" dopo la 42° settimana sono considerati "post-termine". Redazione Cronologia della gravidanza, inclusi (dall'alto verso il basso): trimestri, sviluppo dell'embrione/feto, età gestazionale in settimane e mesi, fasi di vitalità e maturità. By Häggström, Mikael (2014). "Medical gallery of Mikael Häggström 2014"". WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.008. ISSN 2002-4436.