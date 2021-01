Esercizi per contrastare la diastasi in gravidanza

Diastasi in gravidanza: la fisioterapia pelvica

Oltre all'esercizio terapeutico, la terapia manuale può fare un'enorme differenza nella sequenza temporale della guarigione e aiutare a gestire il dolore postpartum comune come il dolore lombare, dell'anca e pelvico. Avvalersi di un fisioterapista pelvico, idealmente a sei settimane dopo il parto, è un modo per facilitare il processo di guarigione, in grado di contrastare i sintomi postpartum comuni come dolore pelvico e perdite urinarie; oltre a prevenire problemi in futuro.