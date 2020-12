Covid-19: post-pandemia nessun boom di nascite

Covid-19: l'Istat conferma il crollo delle nascite

I mesi di restrizioni e chiusure imposte dalla pandemia da Covid-19, erano stati considerati, in previsione, come momento proficuo per un incremento demografico. In realta, i lockdown vissuti in Italia, come confermato dall'Istat, non sono stati un'occasione per le coppie di allargare la famiglia, ma che anzi si assisterà ad un crollo delle nascite.

Culle vuote n questo fine 2020 (a ancor di più lo saranno nel 2021) per paura del futuro, instabilità economiche, scenari incerti, e calo del desiderio sessuale, stretta conseguenza del clima di ansia e stress, e delle limitazioni imposte dalle norme anti contagio. L'Istat ha previsto che quest'anno i nati saranno 408mila, dato ancora pià basso rispetto al record negativo assoluto di 420mila nascite del 2019.

Secondo la base delle tendenze recenti, "I 420 mila nati registrati in Italia nel 2019, che già rappresentano un minimo mai raggiunto in oltre 150 anni di Unità Nazionale, potrebbero scendere a circa 408 mila nel bilancio finale del corrente anno – recependo a dicembre un verosimile calo dei concepimenti nel mese di marzo – per poi ridursi ulteriormente a 393mila nel 2021".