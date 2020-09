Abbiamo anche parlato di efficienza del circolo sanguigno e linfatico degli arti inferiori. Infatti, una compromissione di tale funzione determina la fuoriuscita di liquidi , il ristagno e la complicazione legata agli stessi . Questo processo, che sta alla base della cellulite , è determinato da condizioni soggettive come la genetica – in minor parte da certe attitudini posturali e dall'abbigliamento – ma soprattutto dalla sedentarietà .

Come Fare

In una donna di mezza età, sedentaria e in sovrappeso, non deve sorprendere che sia presente una certa quantità di grasso dietro il ginocchio; la soluzione è ovviamente un dimagrimento generale e consistente.

Per i soggetti apparentemente più magri invece, il discorso cambia. Escludendo terapie farmacologiche particolari, nella maggior parte dei casi si tratta di una costante individuale relata ad altre variabili.

Prima di tutto bisognerebbe verificare che al peso corrisponda una composizione corporea soddisfacente. Statisticamente, la cosiddetta condizione di skinny fat è la maggior responsabile di grasso dietro il ginocchio nelle donne. In pratica, parliamo di soggetti con grasso corporeo eccessivo ma compensato da una massa muscolare insufficiente; il tutto, sulla bilancia, si traduce in un peso normale.

Le donne non hanno lo stesso potenziale di crescita muscolare dell'uomo, per la quasi assenza di ormoni androgeni (testosterone), ma proprio per questo hanno un rapporto peso potenza superiore. Uno dei modi per verificare questa condizione, senza dover eseguire impedenziometria o plicometria, è un test della forza.

In questi casi è pertanto necessario cimentarsi in protocolli di muscolazione, associati ad attività aerobica con bassa o media intensità ed alto o medio volume, e dieta specifica per il soggetto (in termini calorici e di ripartizione dei macro energetici).

L'allenamento di muscolazione o potenzialmente muscolare permette di migliorare il ritorno venoso delle gambe e di aumentare la secrezione di ormoni che prediligono l'anabolismo della massa muscolare a quello del tessuto adiposo. Nel lungo termine, una maggior muscolatura va a vantaggio del metabolismo basale.

Le discipline aerobiche come la corsa, il ciclismo o lo sci di fondo, nonché tutte le macchine fitness, migliorano la micro-circolazione sanguigna e linfatica, garantendo un maggior afflusso di sangue ed ossigeno ai tessuti, oltre che un miglio riassorbimento di liquidi dalle periferie. Inoltre impiegano carboidrati e grassi a scopo energetico, favorendo il depauperamento dei pannicoli nel primo caso e migliorando lo stoccaggio dei glucidi alimentari nel secondo.

Per abbinare entrambi è possibile puoi ricorrere al circuit training, soprattutto in forma di spot reduction training, una particolare strategia di allenamento in cui si alternano le due tipologie di allenamento.