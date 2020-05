Glutei in Forma a Casa

Introduzione In molti continuano a domandarsi "se" sia veramente possibile – e "in che modo" – ottenere glutei in forma senza andare in palestra, quindi allenandosi direttamente a casa (home fitness). Shutterstock Ovviamente sì ma, altrettanto logicamente, allenandosi in home fitness si hanno aspetti positivi ma altrettanti negativi. In questo articolo cercheremo di capire come pianificare le nostre sessioni di allenamento a casa per i glutei e in che modo programmare gli workout specifici per rimettere in forma il cosiddetto lato B. Va de sé che quanto andremo ad esporre si riferisca con maggior pertinenza ai neofiti e, in particolare, al sesso femminile, che statisticamente lamenta più frequentemente insoddisfazione per la forma e la consistenza dei propri glutei. Per approfondire: Glutei Perfetti: Come Fare

Glutei Flaccidi Perché i miei glutei sono flaccidi? Sostanzialmente perché non lavorano. Se invece la domanda fosse: "perché i miei glutei non sono in forma?" Allora risponderemmo: dipende! Infatti, l'estetica del sedere è tra le condizioni più difficili da trattare in questo campo, visto che dipende da numerosi fattori. Tornando alla "flaccidità", non è possibile evitare la perdita di tono muscolare conseguente a riposo prolungato o sedentarietà. I muscoli si mantengono, crescono e migliorarono le proprie caratteristiche strutturali in seguito a precise stimolazioni. Se queste stimolazioni vengono meno il muscolo non ha più ragione di mantenere la propria ipertrofia/tonicità e perde inevitabilmente di tono. Il lavoro di miglioramento delle natiche si perpetua in sala pesi. Tuttavia non tutti hanno la possibilità di appoggiarsi a una palestra o ad un centro fitness. Leggendo queste poche righe, la tua domanda potrebbe essere cambiata in: "come faccio a evitare la perdita di tono dei glutei se non mi è possibile andare in palestra?". Di seguito cercheremo di risponderti nella maniera più esaustiva possibile. Per approfondire: Allenamento Femminile: Gambe e Glutei

Pianificazione Pianificazione dell’allenamento per glutei in forma a casa Come anticipato, è necessario capire prima di tutto quale priorità dare all'intervento di correzione estetica. Dimagrire i glutei a casa Lo abbiamo detto, contro la fisiologia non si va'! Se l'organismo femminile fertile è progettato per usare in ultima la scorta adiposa dei glutei, dei fianchi e delle cosce, una ragione c'è sicuramente. A noi però, interessa correggere quello che reputiamo essere un inestetismo. A tal proposito vorremmo fare una piccola precisazione. Se il peso complessivo è "normale", dimagrire ulteriormente potrebbe non essere facile o del tutto salutare. In tal caso sconsigliamo di seguire le indicazioni specifiche per il sovrappeso, lavorando invece sull'aumento della muscolatura generale e solo in un secondo momento tagliare di pochissimo le calorie. All'opposto, se la bilancia offre un valore inequivocabile, diventa necessario intraprendere un percorso di dimagrimento. Le calorie dovranno non essere inferiori al 70% della normocalorica e la durata della terapia limitarsi ad un arco prestabilito; diciamo 5-10 settimane, a seconda del caso. È infatti più redditizio procedere per "step", alternando piccoli obbiettivi diversi: dimagrire 3 kg in 5 settimane, poi lavorare sul trofismo dei glutei per 10 settimane, riprendere il dimagrimento ecc. È imperativo che la dieta sia equilibrata, ragione per la quale potrebbe essere necessario rivolgersi ad un dietista. Rimpolpare i glutei a casa Dunque, la pianificazione della fase di "muscolazione" dovrebbe essere suddivisa macroscopicamente come segue: Condizionamento iniziale: serve ad avviare i muscoli, ovvero ad introdurli al lavoro di costruzione. Implica una serie di adattamenti basilari necessari a prevenire gli infortuni. La durata di questa fase, che necessita comunque un'ulteriore frammentazione, è di varie settimane. Potenziamento essenziale: dopo il condizionamento, entriamo più nello specifico aumentando il carico di lavoro, ma non tanto quanto basterebbe per sollecitare la crescita muscolare. La durata di questa fase, è di 2-3 mesi. Ipertrofia: è il corpo del lavoro vero e proprio; si basa su allenamenti specificamente concepiti per indurre un aumento della sezione muscolare, quindi di volume complessivo. I principi sono quelli elencati al punto 4 del paragrafo precedente. La durata di questa fase è illimitata (o subordinata all'alternanza di dimagrimento-rimpolpamento), ma deve comunque avvalersi di una certa mutevolezza, per variare lo stimolo mantenendolo efficacie.