Ginocchiera Ortopedica: Migliori Modelli

Ginocchiera ortopedica: di cosa si tratta Le ginocchiere ortopediche, o tutori per ginocchio, sono accessori ortopedici che possono rivelarsi molto utili a seguito di un trauma, di un intervento o un infortunio, per mantenere il ginocchio nella posizione corretta, evitando sovraccarichi o posizioni scorrette. Per sfruttare al meglio i benefici della ginocchiera, oltre ad affidarsi sempre al parere di uno specialista, è bene individuare in primis la tipologia di ginocchiera più adatta alle proprie necessità: da quelle propriamente ortopediche, indicate in caso di problemi di natura traumatica o patologica, come l'artrosi, alle semplici fasce elastiche pensate per rispondere alle esigenze di chi pratica sport e in caso di lievi distorsioni, è fondamentale individuare il modello giusto.

Ginocchiera ortopedica: a cosa serve In linea di massima, le ginocchiere ortopediche sono utili nei casi di dolori artritici, infiammazioni dell'articolazione, strappi e contusioni. Si tratta di ginocchiere sviluppate per comprimere il ginocchio, in modo da rendere stabile l'articolazione senza però stringere eccessivamente e compromettere la circolazione del sangue. In commercio esistono diverse tipologie: di seguito le più richieste.