Ginnastica per il Seno

Ginnastica

Ginnastica per un Seno più bello

Al di là della componente genetica, lo stile di vita di una donna influenza consistenza, forma e dimensioni del seno. Basta guardarsi un po' intorno per capire che esiste una forte relazione tra la percentuale di grasso corporeo e il volume delle mammelle.

In molti attribuiscono eccessiva importanza all'allenamento dei pettorali. In realtà non esistono esercizi specifici che migliorino l'aspetto del seno e il potenziamento selettivo di questi muscoli è poco efficace se non addirittura dannoso. Un'eccessiva ipertrofia potrebbe portare ad una netta e sgradevole separazione tra il muscolo ed il tessuto mammario.

Potrebbero inoltre verificarsi alterazioni posturali in grado di abbassare e nascondere il seno per eccessivo incurvamento in avanti delle spalle.

Per questo motivo è meglio concentrarsi su attività globali e correggere eventuali difetti posturali.

Gli atteggiamenti scorretti della colonna vertebrale sono più frequenti di quanto non si pensi. Un'eccessiva cifosi dorsale abbinata allo scivolamento in avanti delle spalle è frequente nelle donne con seni medio-grandi. Si tratta del tipico atteggiamento della persona chiusa timida e riservata che tende a chiudersi su se stessa anche dal punto di vista fisico. Lo stesso peso delle mammelle ed alcune attività lavorative, come lo stare chinati in avanti su una scrivania, possono accentuare il problema.

Provate a flettere il busto, vi accorgerete che più scendete e più il peso del seno è affidato totalmente alla pelle e ai legamenti sospensori. In questa posizione viene a mancare il naturale sostegno dei muscoli pettorali e a lungo andare la cute ne risente perdendo la sua naturale elasticità. Inoltre i legamenti che tengono la mammella ancorata alla pelle vengono eccessivamente stirati provocando un'irreversibile ptosi mammaria.

Al contrario più state erette mantenendo le spalle aperte e indietro e più avrete l'impressione di avere un seno più sostenuto, più bello e più grande.

Per rendere permanente questo effetto occorre concentrarsi sulla mobilizzazione della scapolo omerale, sullo stretching e sul potenziamento dei muscoli posteriori delle spalle, in particolare degli extrarotatori. Durante la giornata bisognerà poi mantenere una postura quanto più possibile eretta sia durante le attività lavorative sia durante la deambulazione, imitando in questo caso il modo di camminare delle indossatrici.

Esaminando l'anatomia umana ci accorgiamo che i muscoli pettorali tendono ad avere funzione esattamente opposta ai muscoli che abbiamo elencato in precedenza. Pertanto, bisogna trovare un buon equilibrio tra il potenziamento di uno e dell'altro gruppo muscolare.

Durante la seduta di allenamento è davvero molto importante scegliere un buon reggiseno sportivo che protegga le mammelle dai microtraumi cui sono sottoposte.