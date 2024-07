Gengive che Sanguinano

Cosa fare? La prima cosa da fare dinanzi ad un sanguinamento gengivale è sottoporre questo sintomo all'attenzione del dentista. Una volta individuate le cause d'origine sarà lui stesso a consigliare il trattamento più idoneo. Nelle infiammazioni acute, il dentista potrà consigliare appositi colluttori, o in alternativa un rimedio casalingo a base di acqua ossigenata diluita con acqua naturale, da usare per risciacqui orali senza ingerire (in alternativa, si può utilizzare della semplice acqua salata). Quando l'emorragia è piuttosto cospicua, può essere arrestata immergendo una garza in acqua molto fredda, per poi applicarla sulla gengiva sanguinante mantenendo una pressione costante per qualche minuto. Durante i successivi spazzolamenti andrà usata particolare accortezza, sfruttando soprattutto l'azione igienizzante dei meno traumatici risciacqui. Va comunque evitato l'utilizzo di colluttori commerciali a base di alcol.

Come prevenire il sanguinamento gengivale? Il modo migliore per prevenire la comparsa di emorragie gengivali consiste in un'adeguata igiene orale, eseguita con uno spazzolino a setole morbide, affiancato da dentifrici poco aggressivi e specifici per gengive sanguinanti. Oltre che su un corretto spazzolamento dopo ogni pasto principale, la prevenzione della gengivite e delle sue spiacevoli conseguenze si basa sull'utilizzo quotidiano del filo interdentale, sulla pulizia professionale ogni sei mesi ed eventualmente sull'impiego di irrigatori orali (idropulsori) per rimuovere i residui di cibo tra i denti e sotto le gengive. L'ottimale salute del cavo orale non può infine prescindere da una dieta equilibrata, che tra l'altro per definizione è povera di zuccheri semplici; questi, soprattutto quelli presenti nelle bevande acide zuccherate e negli alimenti collosi - come la marmellata, il miele o le caramelle gommose - sono i più fedeli alleati di placca, carie e gengive sanguinanti.