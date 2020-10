Ultima modifica 23.10.2020

Guarda il video Guarda il video su youtube Perché Mangiare Frutta e Verdura di Stagione? Acquistando e consumando frutta e verdura di stagione è possibile beneficiare al massimo del sapore e del valore nutritivo di questi alimenti, assicurandosi allo stesso tempo anche la convenienza dell'acquisto. Alimenti primaticci e tardivi sono infatti solitamente più costosi ed inferiori in qualità rispetto a quelli di stagione. Occorre inoltre controllare la provenienza dell'alimento, in quanto - molto spesso - frutta e verdura fuori stagione provengono da paesi extracomunitari in cui le regole in materia di prodotti fitosanitari sono meno rigide rispetto all'Italia. La seguente tabella riporta il periodo nel quale le diverse varietà di frutta e verdura possono essere considerate "di stagione". Per approfondire, vedi anche: Frutta - Stagionalità e Conservazione della Frutta