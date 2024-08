Fratture ossee: quali sono i vari tipi e in quanto guariscono?

Le fratture patologiche sono conseguenza di malattie, come l' osteoporosi o i tumori , che alterano la composizione ossea e rendono le ossa più deboli e facili a rompersi anche in seguito a traumi di lieve o modesta entità.

In genere, la frattura traumatica è conseguenza di incidenti automobilistici, infortuni sportivi o cadute accidentali durante il lavoro o in ambito domestico.

Sono potenzialmente più a rischio anche coloro che viaggiano molto in macchina, moto o altri mezzi stradali, in quanto hanno maggiori probabilità, rispetto a chi viaggia di meno, di essere coinvolti in incidenti.

Come si curano?

A seconda del tipo e della gravità della frattura, il trattamento può comprendere:

Semplice immobilizzazione della parte lesa ;

; Riduzione della frattura mediante trazione , seguita da immobilizzazione;

, seguita da immobilizzazione; Intervento chirurgico di fissazione interna o fissazione esterna.

Lo scopo della terapia è favorire e mantenere il reciproco contatto reciproco tra monconi ossei, condizione fondamentale per la formazione del cosiddetto callo osseo, ossia il tessuto connettivo destinato a diventare osso vero e proprio che si forma alle estremità dei monconi per unirli nuovamente tra loro, grazie all'attività degli osteoblasti.

Per quali fratture serve la sola immobilizzazione?

In genere, la semplice immobilizzazione tramite gesso o tutore è indicata nelle fratture composte, nelle fratture da stress e in quelle incomplete dove è mantenuto comunque un certo allineamento naturali dei monconi.

La durata dell'immobilizzazione varia a seconda dell'osso fratturato: alcune ossa guariscono più velocemente grazie a un'attività osteoblastica più intensa rispetto ad altre.

Sui tempi dell'immobilizzazione, inoltre, incide anche la scelta tra gesso e tutore (il gesso deve rimanere per più tempo).

Durante il periodo dell'immobilizzazione, sono tipicamente previste delle radiografie di controllo, che servono a valutare l'evoluzione della guarigione.

Cos’è la riduzione mediante trazione e a cosa serve?

La riduzione mediante trazione è una manovra ortopedica, eseguita ovviamente dallo specialista, che serve a riallineare i monconi ossei e a riportarli in asse.

Di norma, la riduzione mediante trazione è indicata nelle fratture chiuse, in cui i monconi ossei hanno persone perso il loro fisiologico allineamento (frattura scomposta).

La trazione prevede l'attuazione di due forze opposte, una a monte della frattura e una a valle, in modo da ripristinare l'allineamento dell'osso rotto.

La trazione è una manovra dolorosa, tanto che a volte i medici, prima di effettuarla, somministrano al paziente un anestetico locale e/o un sedativo.

Chiaramente, dopo la trazione, occorre immobilizzare l'osso fratturato, per favorire il mantenimento dell'allineamento fino alla formazione del callo osseo.

Quali fratture richiedono la chirurgia?

Richiedono la chirurgia le fratture ossee gravi, come quelle pluriframmentate, quelle gravemente scomposte o quelle aperte.

L'intervento chirurgico principale è la fissazione, che può essere interna o esterna.

Fissazione interna

La fissazione interna prevede il riallineamento dei frammenti ossei e la successiva applicazione di elementi in metallo (i cosiddetti mezzi di sintesi), che servono a fissare le varie parti dell'osso rotto, così da favorire l'unione e la guarigione.

I mezzi di sintesi comprendono:

Barre ;

; Piastre e viti ;

; Perni e fili.

Al termine dell'intervento, il paziente deve prestare massima attenzione a non caricare l'osso operato.

I mezzi di sintesi potrebbero essere lasciati in sede per sempre; in caso contrario, a guarigione avvenuta, serve un secondo intervento per rimuovere i "ferri".

In alcuni casi, la fissazione interna segue un innesto osseo, intervento che consiste nell'inserimento di tessuto osseo prelevato altrove, sintetico o proveniente da un donatore, il quale serve a favorire l'unione dei monconi ossei.

Fissazione esterna

La fissazione esterna prevede l'inserimento di alcune viti alle estremità dell'osso fratturato e il collegamento attraverso un'apposita barra metallica posta all'esterno del corpo.

La fissazione esterna trova impiego in presenza di alcune fratture, come metodo di stabilizzazione temporaneo atto ad avviare il processo di guarigione, prima della fissazione interna finalizzata al consolidamento del callo osseo.

Fratture ossee: cosa fare dopo la guarigione?

Dopo la guarigione della maggior parte delle fratture, il paziente ha bisogno di sottoporsi a un percorso di fisioterapia presso uno specialista per recuperare la mobilità e il tono muscolare della zona interessata, e per rinforzare ulteriormente il callo osseo. D'altra parte, l'immobilità prolungata determina un'atrofia muscolare e una rigidità articolare che solo una riabilitazione specifica è in grado di risolvere completamente.

Chi non ricorre alla fisioterapia è più lento nel recuperare la mobilità e il tono muscolare; in alcuni casi, potrebbe anche non recuperare mai completamente queste funzioni.

Cosa prendere se la frattura è molto dolorosa?

Per la gestione del dolore, soprattutto nelle prime fasi, è indicata generalmente una terapia farmacologica a base di FANS.