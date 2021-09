Frattura del Femore Frattura Femore: Cos'è Il femore è l'osso più lungo, voluminoso e resistente dello scheletro umano. Su di esso si inseriscono numerosi muscoli fondamentali per il movimento degli arti inferiori. Articolandosi nella sua estremità prossimale con l'osso dell'anca dà origine all'omonima articolazione (meglio conosciuta come coxofemorale), mentre la sua epifisi distale si articola con la rotula e la tibia dando origine all'articolazione del ginocchio. Shutterstock Il trattamento di una frattura del femore richiede quasi sempre l'intervento di sintesi chirurgica. Solo in presenza di controindicazioni a questo approccio può essere suggerito il trattamento conservativo. Nella stragrande maggioranza dei casi la chirurgia è comunque fondamentale per la sopravvivenza e la ripresa funzionale del paziente. Il tipo di intervento scelto dipende, in ogni caso, dal tipo di frattura.

Nell'Anziano Conseguenze delle Frattura del Femore nell'Anziano Nell'anziano la frattura del femore si localizza tipicamente all'estremità superiore (testa o collo del femore), limitando fortemente la mobilità dell'arto, peraltro già compromessa dall'età avanzata. Per questo motivo la frattura del femore rappresenta un evento gravissimo; basti pensare che circa il 15-20% dei pazienti con frattura dell'estremità prossimale muore entro un anno dall'evento traumatico. I dati sono ancor più allarmanti se si considera che circa il 50% dei pazienti perde parzialmente o totalmente l'autosufficienza dopo aver subìto questo tipo di lesione. Circa il 75% delle fratture del femore colpisce le donne, per le quali il rischio di morire in seguito alle complicanze è uguale a quello di passare a miglior vita a causa di un tumore al seno. L'incidenza della patologia purtroppo è in aumento e si prevede che per il 2030 in Europa vi saranno circa 750.000 nuovi casi all'anno. Frattura Femore: Cause Negli anziani le fratture del femore sono spesso causate da una caduta o da un trauma apparentemente insignificante. Osteoporosi, tumori o infezioni possono infatti minare la solidità dell'osso rendendolo più suscettibile alle fratture. Per un anziano i principali fattori di rischio sono quindi legati alle cadute ed all'osteoporosi. OSTEOPOROSI E FRATTURE L'osteoporosi è una malattia sistemica (colpisce tutte le ossa) dello scheletro caratterizzata da una ridotta massa ossea e dal deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità e predisposizione alle fratture. Quando la frattura del femore è scomposta, cioè quando i due capi ossei perdono il loro naturale allineamento, si accompagna a dolore intenso (che può irradiarsi all'inguine) e all'impossibilità di muovere la coscia. L'arto interessato si presenta addotto (avvicinato all'altro), extraruotato (il piede tende a toccare il terreno con il suo margine esterno) e leggermente più corto di quello sano. Al contrario, quando la frattura è composta, il paziente può accusare un dolore di non grave entità in sede inguinale e può anche riuscire a camminare. Diagnosi La diagnosi della frattura è affidata all'osservazione dei sopraccitati segni clinici che verranno poi confermati dall'esame radiografico. Questo esame, eseguito in diverse proiezioni, permette di individuare facilmente le fratture scomposte, mentre per quelle ingranate è fondamentale una lettura più attenta dei radiogrammi. Trattamento La terapia di queste fratture è sostanzialmente di tipo chirurgico, poiché in sua assenza la malattia avrebbe un'elevata probabilità di aggravarsi con complicazioni localizzate alla sede della frattura (difficoltosa saldatura dei capi fratturati; necrosi della testa del femore), oppure generalizzate, dovute soprattutto al lungo periodo di immobilità (piaghe da decubito, infezioni polmonari e vescicali, infezioni delle vene degli arti inferiori). L'intervento chirurgico è mirato ad ottenere una ripresa funzionale precoce. La tecnica adottata dipende dal tipo di frattura e dall'età del paziente. Generalmente, se la frattura è localizzata in sede mediale, è scomposta ed il paziente ha più di 60 anni, si procede con l'applicazione di una protesi articolare totale o della sola estremità femorale distale (endoprotesi, suggerita per i pazienti con più di 70 anni di età). Se il paziente è più giovane, oppure quando la frattura è laterale, si ricorrere all'osteosintesi, cioè ad un intervento chirurgico mirato all'unione dei frammenti ossei con mezzi metallici, quali chiodi e placche. Dopo l'intervento è fondamentale adottare adeguati protocolli di riabilitazione. Prevenzione Prevenire l'osteoporosi nell'anziano e con essa le fratture del femore, significa: svolgere regolarmente attività fisica;

assumere il giusto apporto di calcio con la dieta;

moderare il consumo di alcol;

evitare il fumo;

diagnosticare precocemente la malattia. Le cadute sono invece correlate al deterioramento organico tipico dell'età avanzata. La diminuzione dell'equilibrio, della forza muscolare, dei riflessi e della lucidità mentale, associata a malattie come disturbi visivi e ipotensione ortostatica, rappresenta un importantissimo fattore predisponente la lesione.