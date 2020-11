Trattasi di adattamenti compensatori in risposta alle cosiddette sollecitazioni meccaiche, fisiche e biologiche a carico del sistema muscolare e scheletrico – sviluppo di tensione miofibrillare , accumulo di "metaboliti" nel muscolo, maggiore secrezione di ormoni anabolizzanti – che avvengono in seguito ad esercizi di alta intensità e breve durata .

La crescita di massa muscolare può essere ottenuta allenandosi in maniera specifica tramite l'aullenamento finalizzato all'aumento della sezione trasversa del muscolo. Nei soggetti che non fanno uso di sostanze dopanti , questo principio si basa sul processo di ipertrofia muscolare .

Spesso si osservano persone sedentarie e con struttura molto esile che hanno la capacità di sollevare carichi al pari di una atleta ben allenato. Questo è il classico caso dei " forti per natura ": tali individui possiedono una capacità di reclutare unità motorie per la contrazione muscolare decisamente superiore a quella dell'uomo medio.

La massima capacità del muscolo viene identificata, invece, come forza " assoluta ", che rappresenta la capacità potenziale di esprimere tutta la forza biolgicamente potenziale . Essa non è estrinsecabile con il solo ricorso alla volontà e risulta sempre più elevata della forza massima. Rappresentazioni delle capacità assolute del sistema muscolare sono molto rare , come quelle che si osservano in situazioni di paura e panico , nelle quali persone "normali" riescono a sollevare carichi enormi (come un'automobile) per salvare una vita umana o la propria pelle .

E' quindi un fenomeno generale che può essere prodotto a qualsiasi intensità in un determinato esercizio; il tipo di forza richiesta, però, nel nostro caso specifico , viene identificato come " forza massima " e rappresenta il valore che esprime l'attività del sistema neuromuscolare nel caso della massima contrazione " volontaria ".

Si noti inoltre che in ogni mesociclo c'è sempre la presenza del Functional Training , che permette l'allenamento di quei muscoli stabilizzatori – parte die quali nel core - che trovano largo impegno durante il sollevamento di grossi carichi, proprio per la loro funzione di fissatori delle articolazioni.

L'allenamento dovrebbe essere contenuto nei 45-60 minuti , per non avere un' eccessiva produzione di ormoni " catabolici ", per evitare l' esaurimento delle riserve energetiche e per limitare un affaticmento sistemico e neurale limitanti .

Gestione del Plateau

Plateau: aumentare o diminuire la componente di forza nella tabella?

Nello sport è fondamentale non trascurare componenti così preziose come la forza massima.

Tuttavia, un atleta che si alleni per diversi mesi sempre con lo stesso carico (anche nei 5 x 5), con le medesime ripetizioni, riscontrando sempre gli stessi risultati e senza progressi ne miglioramenti, si potrà ritrovare presto in una fase di "plateau" - in termini di crescita e di forza - non riuscendo né ad aumentare il carico né le ripetizioni .

Per questo esistono diverse modalità di allenamento – anche molto diverse - come superserie, stripping, rest-pause e via dicendo che portano a nuovi adattamenti e talvolta si rendono utili a sbloccare la situazione.

Ciò detto, l'aumentato reclutamento di unità motorie, che rappresenta un fattore fondamentale per la crescita, lo si ottiene prevalentemente con sollecitazioni mediante carichi elevati vicino ai massimali come nell'allenamento per la forza. Ecco perchè l'alta intensità non dovrebbe mai essere del tutto abbandonata, se non per brevissimi periodi.

Tale allenamentov può anche essere "un'arma a doppio taglio" in quanto, avendo alla base una massiccia componente neuronale, risulterà faticoso per il Sistema Nervoso Centrale (SNC). Ciò potrebbe causare la comparsa di sensazioni di affaticamento che, se non adeguatamente dosate e controllate, possono determinare uno stato generale di "ridotta tolleranza all'allenamento" – senza dover necessariamente parlare di overtraining.