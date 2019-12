Pompelmo e Farmaci - Interazioni farmacologiche

Il pompelmo è un agrume dalle mille proprietà benefiche. Esso è ricco di vitamina C, sali minerali, acido citrico e pectine. E' ottimo in estate per le diete dimagranti poiché è rinfrescante e apporta solo poche calorie (26Kcal/100g). Ha proprietà digestive, diuretiche e depurative... insomma è un vero toccasana per la salute!

Nonostante tutte le proprietà benefiche del pompelmo, non tutti sanno però che questo frutto può interferire con alcuni farmaci, inficiando in maniera significativa la loro attività biologica attraverso interazioni metaboliche.



Scoperta

Questa informazione fu resa pubblica già nel 1989, quando per puro caso, il succo di pompelmo fu utilizzato come componente aggiuntivo di un placebo in un test farmacologico in Canada (1).

Nel gruppo, in cui era stato somministrato il placebo con succo di pompelmo, la concentrazione plasmatica di felodipina (farmaco vasodilatatore utilizzato per l'ipertensione) risultava inaspettatamente elevata.

Da allora sono partite una miriade di ricerche per confermare l'interazione farmaci-pompelmo. E' stato così possibile scoprire che il pompelmo interferisce con numerosissimi farmaci tra cui: statine, anti-ritmici, agenti immunosoppressori e bloccanti del canale del calcio (vedi tabella).

Esistono, comunque, altre classi di farmaci che non mostrato alcun effetto tossico se assunti con il succo di pompelmo, questi farmaci possono dunque essere usati come terapia alternativa in quei pazienti che manifestano un alto rischio d'interazione farmacologica con il pompelmo. I pazienti, in ogni caso, possono scegliere di escludere il pompelmo dalla loro dieta e consumare altri tipi di frutta, tra cui altri agrumi, al fine di evitare un'interazione tossica.