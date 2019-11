A cura della Dott.ssa Rita Fabbri

…Il nome della pianta “Absinthium” deriva dal greco, letteralmente lo possiamo tradurre come “pianta senza diletto” ossia pianta sgradevole; questo perché l'assenzio è una pianta amara in tutte le sue parti. Il nome del genere “Artemisia” pare derivare da Artemide, la dea protettrice delle piante medicinali che giovano alle donne. L''Artemisia absinthium è detta anche "erba santa" per le sue proprietà medicamentose. In effetti l'Assenzio è la pianta “amara aromatica” per eccellenza della tradizione erboristica, agisce come stimolante l'appetito, digestivo, vermifugo; ristabilisce inoltre il fisiologico ritmo mestruale, ma è anche fortemente tossico.

L'Assenzio viene molto usato per aromatizzare i liquori, tra cui il Vermouth, un vino liquoroso dal gradevole sapore amaro-tonico dovuto proprio all'Assenzio. Dall'Assenzio si ricavava un liquore “illegale” che dà sintomi simili alle droghe leggere. Il Vermuth, tuttavia, contiene solo le sostanze amare ma nessun olio essenziale, infatti non è nocivo. L'Assenzio come inebriante è stato celebrato anche nell'arte. Shakespeare fa dire ad Amleto "Assenzio! Assenzio!". Manet, padre dell'impressionismo, dipinge “Il bevitore di assenzio”, Degas “L'assenzio”. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, i poeti "maledetti”, scrivevano perdendosi tra i sorsi del suo alcool. L'Assenzio viene prodotto ancora oggi ma con minori quantità di thujone. L'Assenzio è una pianta veramente molto amara tanto da diventare proverbiale per questa sua caratteristica: già nelle Sacre Scritture simboleggiava le difficoltà della vita e talvolta si usa dire "è amaro come l'assenzio". In alcuni trattati del tardo medioevo l'Assenzio viene citato come “la pianta che giova perché eccita l'appetito e preserva i panni dalle tignole”.

Nome botanico: Artemisia absinthium L. Famiglia: Compositae Parti usate: foglie e sommità fiorite

Descrizione botanica Al genere Artemisia appartengono diverse piante caratterizzate da foglie grigio verde. L'Assenzio in particolare presenta delle foglie dentellate, vellutate, di color argento; i fiori sono piccoli, poco appariscenti, di colore giallo. L'Assenzio è un semiarbusto erbaceo perenne, probabilmente originario dell'Europa centro-meridionale o forse dell'Asia, cresce spontaneamente nei terreni piuttosto aridi e incolti con substrato calcareo o siliceo ­ è una pianta comune sui muri e nelle vicinanze dei centri abitati delle regioni montane e submontane. Il clima ideale è temperato, predilige una posizione soleggiata e riparata, resiste bene alle alte temperature ma soffre i grandi freddi; il periodo di fioritura è l'estate. L'Assenzio viene coltivato nei giardini principalmente come bordatura decorativa. Irrorando generosamente le piante da frutto e le erbe dell'orto con un infuso di acqua e assenzio lasciato a macerare per alcuni giorni, si noterà una forte riduzione di parassiti, bruchi e lumache senza ricorrere ai pesticidi.

Composizione chimica Lattoni sesquiterpenici che conferiscono il gusto amaro alla droga. Olio essenziale dalla composizione notevolmente variabile a seconda dell'origine e del chemiotipo ma contenente in prevalenza β-thujone e in quantità inferiore α-thujone. La tossicità dell'assenzio è da attribuire al tujone e ai suoi metaboliti. Altri costituenti comprendono glucosidi flavonolici, acidi fenolici, tannini.

Indicazioni terapeutiche Di largo uso come amarotonico, eupeptico (agevola la funzione digestiva), coleretico e colagogo (facilita la secrezione biliare verso l'intestino e la secrezione della bile da parte delle cellule epatiche), utile nell'inappetenza che si manifesta per esempio dopo periodi di stress o dopo una convalescenza, nei disturbi dispeptici, nell'atonia gastrica e nelle infiammazioni della mucosa gastro-intestinale. Trova minor impiego come vermifugo e come emmenagogo (regola il flusso mestruale), azione quest'ultima dovuta al thujone.

L'assenzio esercita inoltre un effetto protettivo a livello epatico, che sembra essere parzialmente associato all'inibizione degli enzimi microsomiali epatici. Uno studio effettuato sui ratti ha evidenziato che l'estratto crudo della pianta è in grado di esercitare - sui roditori - un'azione preventiva e curativa nei confronti del danno epatico indotto da paracetamolo e da tetracloruro di carbonio (CCl 4 ): due modelli sperimentali di epatotossicità che vengono utilizzati molto frequentemente.

La dose giornaliera per adulti è di mezzo cucchiaino da tè di droga per 150 ml d'acqua in infusione o come decotto fino a 3 volte al giorno. In caso di inappetenza si consiglia una somministrazione da mezz'ora ad un'ora prima dei pasti; nel caso di disturbi dispeptici da assumersi calda dopo i pasti. L'Assenzio non dovrebbe essere assunto in maniera continuativa e comunque non oltre un mese.