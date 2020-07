Aloe vera: Cos'è, Composizione, Usi

L'Aloe vera NON deve essere confusa con l'Agave americana, una pianta succulenta molto simile che, non a caso, viene comunemente chiamata "aloe americana", ma che non ha nulla a che fare con le piante appartenenti al genere Aloe.

In verità, le piante appartenenti al genere Aloe che possono essere impiegate in erboristeria o per fini salutistici sono diverse; tuttavia, quella maggiormente impiegata sembra essere proprio l'Aloe vera, anche nota con il nome di Aloe barbadensis . Per semplicità, di seguito, tale pianta verrà chiamata semplicemente "aloe".

Il gel di aloe - anche noto come aloe vera gel - invece, si estrae sempre dalle foglie della pianta; più precisamente, dalla parte carnosa centrale (parte parenchimatosa centrale). Per ottenere il gel, le foglie vengono dapprima private della parte esterna da cui si ricava il succo (eliminando quindi la parte di pianta contenente gli antrachinoni) e in seguito spremute . Il gel, essendo molto instabile e sensibile a ossidazione deve essere immediatamente stabilizzato .

L'aloe succo si ottiene per percolazione o per estrazione dalle foglie di aloe. Esso contiene soprattutto:

Dell'aloe vera si utilizzano in campo erboristico, fitoterapico e cosmetico sostanzialmente il succo ottenuto dalle foglie e il gel - meglio noto come aloe vera gel - ottenuto sempre dalle foglie. I costituenti chimici presenti all'interno dell'aloe succo e dell'aloe vera gel sono differenti e questo ne determina le diverse proprietà.

In qualsiasi caso, anche l'aloe vera gel può causare effetti indesiderati, interferire con l'azione di alcuni farmaci se assunto per via interna e presentare controindicazioni.

Al gel di aloe - o aloe vera gel che dir si voglia - sono invece attribuite proprietà antinfiammatorie , cicatrizzanti e immunostimolanti . Se purificato, il gel non contiene derivati antrachinonici, pertanto, anche se assunto per via orale (purché appositamente formulato per questo uso) non dovrebbe avere effetto lassativo .

In commercio è possibile trovare molti prodotti che vengono definiti come "succo di aloe" o "puro succo di aloe". Tuttavia, la stragrande maggioranza di questi prodotti NON contiene il succo di aloe di cui sopra, ma un "succo" ottenuto da gel di aloe.

Il succo di aloe è dotato di proprietà lassative imputabili proprio all'importante contenuto di antrachinoni. L'attività lassativa del succo di aloe è molto potente, per tale ragione, non viene utilizzato come rimedio comune contro la stitichezza . Inoltre, esso può causare diversi effetti collaterali, oltre a presentare controindicazioni e ad interferire con l'azione di alcuni farmaci.

Le proprietà attribuite alla pianta di aloe sono davvero molte, alcune confermate da evidenze scientifiche, altre in fase di studio e altre ancora non supportate. Le proprietà variano in funzione delle parti di piante che vengono utilizzate; variabilità che, come abbiamo accennato, dipende dai costituenti chimici presenti.

Utilizzi

Quali sono Usi e Impieghi dell'Aloe vera?

Gli impieghi dell'aloe vera possono essere molteplici. Il succo ottenuto dalla pianta potrebbe essere usato - solo in condizioni particolari e dietro consiglio medico - per il trattamento della stitichezza occasionale, poiché il potere evacuante è decisamente intenso e non adatto a tutti e tantomeno adatto ad un uso "abituale".

Il gel di aloe vera, invece, opportunamente estratto e purificato trova impiego nella preparazione di prodotti per uso orale (come accennato, spesso definiti "succo di aloe"), di integratori alimentari di vario tipo e anche nella preparazione di prodotti cosmetici per uso esterno. Per quel che riguarda quest'ultima applicazione, sul mercato è possibile trovare numerosi prodotti contenenti quasi esclusivamente aloe gel, eventualmente associato ad altre sostanze necessarie per conservare lo stesso gel e preservarlo dall'ossidazione. Tali prodotti solitamente vanno applicati direttamente sulla cute e sono indicati in caso di scottature (anche solari), irritazioni e arrossamenti (ad esempio, irritazioni da rasatura), punture di insetti, piccole lesioni, escoriazioni, arrossamenti da sudore o da sfregature.

All'aloe gel usato esternamente sulla cute integra e sana, inoltre, sono ascritte anche proprietà rinfrescanti e rigeneranti.

Altri usi

In ambito cosmetico, gli estratti di aloe o il gel ottenuto dalle sue foglie vengono utilizzati anche come ingredienti nella produzione di moltissimi prodotti, quali bagnoschiuma, shampoo, creme per il viso e per il corpo, stick per le labbra, maschere, protezioni solari, lozioni doposole, ecc.

NOTA BENE Prima di usare l'aloe succo o l'aloe vera gel - soprattutto per via interna - è opportuno chiedere consiglio al proprio medico, a maggior ragione se si soffre di qualche disturbo o malattia e/o se si stanno seguendo terapie farmacologiche. Benché l'aloe sia considerato un rimedio naturale per molti disturbi, infatti, non significa che il suo impiego sia sempre sicuro e possa essere effettuato indiscriminatamente. In questi casi, è sempre opportuno ricordare che "naturale" non è sinonimo di "sicuro", soprattutto quando la via di somministrazione scelta è quella interna. Inoltre, è molto importante assicurarsi di acquistare il prodotto da rivenditori seri ed affidabili e, soprattutto, assicurarsi che il prodotto acquistato sia appositamente ideato e indicato per l'uso che se ne vuole fare (uso interno o esterno).

