L'Aloe vera NON deve essere confusa con l'Agave americana, una pianta succulenta molto simile che, non a caso, viene comunemente chiamata "aloe americana", ma che nulla ha a che fare con le piante del genere Aloe.

Le piante appartenenti al genere Aloe che possono essere impiegate in erboristeria o per fini salutistici sono diverse; tuttavia, quella maggiormente impiegata sembra essere proprio l'Aloe vera, anche nota con il nome di Aloe barbadensis .

Il gel di Aloe Pura contiene gel di aloe che viene arricchito da vitamine e nello specifico da vitamina A, C ed E . Il gel è puro, non filtrato. L'azione è quella nutriente e rimpolpante tipica del gel di aloe, che si rivela particolarmente adatto per le pelli sensibili, ma anche per aiutare la pelle in caso siano presenti delle cicatrici o delle scottature di piccola entità. Questo gel di aloe si presta solo ed esclusivamente per uso esterno, appunto per nutrire la cute e in nessun caso andrebbe ingerito o applicato troppo vicino agli occhi .

Il gel di aloe vera di PraNaturals è prodotto utilizzando aloe da coltivazione biologica ed è 100% vegano . Le foglie mature della pianta di aloe vengono selezionate con grande attenzione per ricavare il gel. Oltre a non essere testato sugli animali, questo gel di aloe vera non contiene: parabeni , solfati , alcool, coloranti. Ha un'azione idratante e lenitiva , si stende facilmente e si assorbe in poco tempo, senza lasciare una gradevole sensazione appiccicosa. E' ricco di antiossidanti e di vitamine (A, C e gruppo B).

Il gel di Aloe Vera proposto da Isuda è un gel di aloe vera naturale al 100%. Nel prodotto, infatti, non sono presenti alcol , coloranti né additivi per pigmenti. Al contrario, il gel di aloe vera contiene vitamine , minerali, enzimi e aminoacidi, ingredienti che lo rendono perfetto per prendersi cura della pelle sensibile , ma anche dei capelli . Un effetto calmante è garantito anche dalla presenza di estratti di camomilla e amamelide . Il gel può essere usato quotidianamente per idratare e nutrire la pelle , ma può essere applicato anche su piccole scottature , smagliature , acne per la sua azione antinfiammatoria.

Per ottenere il gel, le foglie vengono dapprima private della parte esterna da cui si ricava il succo (eliminando quindi la parte di pianta contenente gli antrachinoni) e, in seguito, vengono spremute . Il gel, essendo molto instabile e sensibile all'ossidazione deve essere immediatamente stabilizzato .

L'aloe succo si ottiene per percolazione o per estrazione dalle foglie di aloe. Esso contiene soprattutto:

In qualsiasi caso, anche l'aloe vera gel può causare effetti indesiderati, interferire con l'azione di alcuni farmaci se assunto per via interna e presentare controindicazioni.

Al gel di aloe - o aloe vera gel che dir si voglia - sono invece attribuite proprietà antinfiammatorie , cicatrizzanti e immunostimolanti . Se purificato, il gel non contiene derivati antrachinonici , pertanto, anche se assunto per via orale (purché appositamente formulato per questo uso) non dovrebbe avere effetto lassativo .

In commercio è possibile trovare molti prodotti che vengono definiti come "succo di aloe" o "puro succo di aloe". Tuttavia, la stragrande maggioranza di questi prodotti NON contiene il succo di aloe di cui sopra, ma un "succo" ottenuto da gel di aloe.

Più nel dettaglio, il nuovo Regolamento Europeo del 18 marzo 2021 - entrato in vigore, per l'appunto, l'8 aprile 2021 - modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene.

In data 8 aprile 2021 è entrato in vigore il divieto di commercializzare alimenti e integratori alimentari contenenti idrossiantraceni e loro derivati, una famiglia di molecole contenuta in diverse piante, come aloe, cassia, rabarbaro e senna .

L'attività lassativa del succo di aloe è molto potente, per tale ragione, non viene utilizzato come rimedio comune contro la stitichezza . Inoltre, esso può causare diversi effetti collaterali, oltre a presentare controindicazioni e ad interferire con l'azione di alcuni farmaci.

Le proprietà variano in funzione delle parti di pianta che vengono utilizzate; variabilità che, come abbiamo accennato, dipende dalle sostanze contenute.

Le proprietà attribuite alla pianta di aloe sono davvero molte, alcune confermate da evidenze scientifiche, altre in fase di studio e altre ancora non supportate.

A cosa serve l'Aloe vera: impieghi e usi

Gli impieghi dell'aloe vera possono essere molteplici. Il succo ottenuto dalla pianta potrebbe essere usato - solo in condizioni particolari e dietro consiglio medico - per il trattamento della stitichezza occasionale, poiché il potere evacuante è decisamente intenso e non adatto a tutti e tantomeno adatto ad un uso "abituale".

Il gel di aloe vera, invece, opportunamente estratto e purificato trova impiego nella preparazione di prodotti per uso orale (come sopra riportato, spesso definiti "succo di aloe"), di integratori alimentari di vario tipo e anche nella preparazione di prodotti cosmetici per uso esterno. Per quel che riguarda quest'ultima applicazione, sul mercato è possibile trovare numerosi prodotti contenenti quasi esclusivamente aloe gel, eventualmente associato ad altre sostanze necessarie per conservare lo stesso gel e preservarlo dall'ossidazione. Tali prodotti solitamente vanno applicati direttamente sulla cute e sono indicati in caso di scottature (anche solari), irritazioni e arrossamenti (ad esempio, irritazioni da rasatura), punture di insetti, piccole lesioni, escoriazioni, arrossamenti da sudore o da sfregature.

All'aloe gel usato esternamente sulla cute integra e sana, inoltre, sono ascritte anche proprietà rinfrescanti e rigeneranti.

Altri usi

In ambito cosmetico, gli estratti di aloe o il gel ottenuto dalle sue foglie vengono utilizzati anche come ingredienti nella produzione di moltissimi prodotti, quali bagnoschiuma, shampoo, creme per il viso e per il corpo, stick per le labbra, maschere, protezioni solari, lozioni doposole, ecc.