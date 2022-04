Aloe vera: Proprietà, Indicazioni e Usi

L'aloe, infatti, è una pianta che trova impiego sia in campo erboristico e fitoterapico che in campo alimentare e cosmetico. Nel corso degli anni, all'aloe sono state attribuite moltissime proprietà - alcune confermate, altre smentite ed altre ancora in fase di studio - che ne hanno determinato i più svariati impieghi.

L'aloe (nome scientifico Aloe vera ) è una pianta appartenente alla famiglia delle Aloeaceae molto conosciuta ed apprezzata per le sue proprietà e per i suoi svariati utilizzi.

Spesso in commercio si trovano prodotti denominati come "Aloe succo"; tuttavia, in molti casi, il succo in questione è ottenuto dal gel di aloe ricavato dalla parte parenchimatosa centrale delle foglie e non dal succo propriamente detto che viene ricavato, invece, per percolazione dalle foglie della pianta incise.

Più nel dettaglio, il nuovo Regolamento Europeo del 18 marzo 2021 - entrato in vigore, per l'appunto, l'8 aprile 2021 - modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene.

In data 8 aprile 2021 è entrato in vigore il divieto di commercializzare alimenti e integratori alimentari contenenti idrossiantraceni e loro derivati, una famiglia di molecole contenuta in diverse piante, come aloe, cassia, rabarbaro e senna .

L'efficacia del gel di aloe nel conferire sollievo in presenza delle suddette patologie sembra essere riconducibile alla sua capacità di inattivare la pepsina in maniera reversibile e di inibire il rilascio di acido cloridrico interferendo con il legame dell' istamina con le cellule parietali gastriche .

Al gel di aloe sono attribuite proprietà gastroprotettive quando assunto per via orale che si rivelerebbero utili in caso di disturbi come gastriti o reflusso gastroesofageo . Tali proprietà sembrerebbero confermate da alcuni studi condotti in merito sia su animali che sull'uomo.

Tuttavia, l'aloe gel è molto apprezzato e viene largamente impiegato in presenza di disturbi della pelle come scottature, ustioni , eritemi , irritazioni e arrossamenti.

All' aloe vera gel sono attribuite anche proprietà cicatrizzanti e la capacità di favorire la guarigione delle ferite . Anche in questo caso, simili effetti sembrano essere sostenuti dai risultati ottenuti da ricerche condotte in merito, benché non vi siano approvazioni ufficiali per un uso clinico in questo senso.

Alcuni studi avrebbero confermato tali proprietà, mettendo in luce come anche gli antrachinoni possano essere coinvolti in quest'azione.

Infine, ricordiamo anche le proprietà antibatteriche dell'aloe. La maggior parte degli studi che confermano tali proprietà è stata condotta in vitro. In particolare, è emerso che gli estratti di aloe - a diverse concentrazioni - sono in grado di esercitare un'azione antibatterica contro microorganismi quali Pseudomonas aeruginosa , Staphylococcus aureus , Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pyogenes , Escherichia coli, Enterococcus faecalis .

Impieghi e Informazioni Importanti

Nonostante molte delle proprietà dell'aloe finora elencate sembrino essere confermate da alcuni degli studi svolti (alcuni, tuttavia, condotti solo in vitro o su animali e non in fase clinica), non è del tutto corretto parlare di vere e proprie indicazioni terapeutiche. Questo perché l'uso dell'aloe non è approvato per il trattamento di patologie e non rientra nella composizione di farmaci, ma solo di integratori alimentari che, pur tuttavia, potrebbero rivelarsi utili - in associazione ai trattamenti tradizionali - in presenza di alcuni disturbi e malattie.

Inoltre, si ricorda che, nonostante i prodotti per uso orale a base di aloe siano di origine naturale e siano liberamente acquistabili, è sempre opportuno chiedere il parere preventivo del proprio medico prima di utilizzarli.

Ad ogni modo, gli integratori a base di aloe vengono utilizzati solitamente per favorire un'azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente, oltre che per favorirne la funzionalità, e per favorire la funzione depurativa dell'organismo.

I prodotti ad uso topico contenenti aloe, invece, sono di solito utilizzati in caso di irritazioni, arrossamenti, punture di insetto ed eritemi di varia origine.

