Aloe vera: Effetti Collaterali e Controindicazioni

Tali droghe si differenziano per i costituenti chimici principalmente contenuti, per le proprietà che possiedono e per gli impieghi. Allo stesso modo, al variare della composizione chimica e del tipo di effetto esercitato, variano anche le avvertenze, gli effetti collaterali e le controindicazioni .

Aloe succo e Derivati Antrachinonici

Il succo di aloe si ottiene per percolazione dalle foglie incise e, in seguito ad essiccazione e opportuna lavorazione, dà origine all'omonima droga.

Shutterstock Aloe emodina - Struttura Chimica

Fra i principali costituenti chimici dell'aloe succo spiccano i derivati antrachinonici come l'aloina (o barbaloina) e l'aloe-emodina, i responsabili dell'azione lassativa che il succo può esercitare se assunto per via orale (questo utilizzo, come si vedrà più avanti, non è più consentito).

Proprietà e Meccanismo d'azione

I derivati antrachinonici contenuti nell'aloe sono considerati i diretti responsabili delle proprietà lassative di cui il succo è dotato. Entrando più nel dettaglio, si tratta di molecole che, chimicamente parlando, sono considerate derivati dell'idrossiantracene.

Solitamente, gli antrachinoni si trovano in forma di glicosidi ( glicosidi antrachinonici , per l'appunto), ossia in forma di composti caratterizzati per la presenza di una parte zuccherina nota come "glicone" e di una parte non zuccherina chiamata "aglicone" (in questo caso, l'aglicone è costituito da un derivato antracenico).

È proprio grazie alla forma glicosidica che questi composti, una volta ingeriti, sono in grado di attraversare sia lo stomaco che l'intestino tenue senza subire modificazioni, per poi arrivare a livello del crasso dove, invece, vengono trasformati grazie all'azione della flora batterica nei rispettivi agliconi. Questi ultimi esercitano quindi un'azione di tipo stimolante-irritativo, caratterizzata da un incremento della motilità intestinale con conseguente diminuzione dell'assorbimento di acqua ed elettroliti.

Poiché i glicosidi antrachinonici devono attraversare buona parte del tratto gastroenterico prima di poter esercitare la loro azione, l'effetto lassativo non è immediato, ma insorge dopo 6-12 ore.

Effetti Collaterali e Controindicazioni

Fra gli effetti collaterali più comuni causati dall'assunzione di aloe succo ritroviamo: crampi e dolori addominali e diarrea. Dosi elevate possono portare a squilibri elettrolitici e ipokaliemia, colon atonico, aggravamento della stipsi, melanosi del colon e dipendenza psicologica.

Per quel che concerne le controindicazioni, invece, il succo di aloe non deve essere assunto in presenza di patologie e disturbi gastrointestinali (ostruzione intestinale, appendicite, patologie infiammatorie del tratto enterico, ecc.), in gravidanza, durante l'allattamento al seno e nei bambini.

Ad ogni modo, ad aprile 2021 è entrato in vigore un nuovo regolamento europeo che vieta la commercializzazione di alimenti e integratori alimentari contenenti aloe-emodina, emodina e preparazioni a base di aloe contenenti derivati idrossiantracenici, a causa dei potenziali pericoli per la salute evidenziati dagli studi finora condotti in merito.