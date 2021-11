Test VO2max

In questo articolo parleremo del test per determinare il VO2Max .

Soggetto sano allenato e non: protocolli in grado di utilizzare molte masse muscolari per un tempo ed un'intensità adeguati;

Protocolli dei Test Ergometrici

Misura del V'O2 max al nastro Trasportatore

Protocolli con incremento del carico attraverso la pendenza del nastro associato o meno a quella della velocità.

Atleti allenati alla corsa: incremento della velocità senza aumento della pendenza (o pendenza fissa a 1-1,5%);

Soggetti non allenati o patologici: qualsiasi protocollo può avere dei limiti; ma per una minore abitudine alla frequenza di passo e alle alte velocità e il maggior rischio di cadute, si preferiscono protocolli con incremento della pendenza.

Misura del V'O2 max al Cicloergometro

Indispensabile adeguare le proprie misure antropometriche con quelle del cicloergometro. Metodologia Tipica:

Incremento di 50 W ogni 2 minuti oppure 25 W ogni minuto.

Ampia letteratura sul carico iniziale e incrementale. Al cicloergometro, eccezion fatta per i ciclisti, si raggiungono valori VO2 inferiori rispetto alla corsa su nastro.

Nel test massimale il soggetto può interrompere il test per fatica locale (dolore alle cosce) prima che si raggiunga il VO2max.

Misura del V'O2 max al kayakergometro

I test eseguiti con le braccia danno risposte fisiologiche percentualmente inferiori a quelle dei test eseguiti con le gambe, per i soggetti non allenati all'utilizzo delle masse muscolari degli arti inferiori. Si raggiungono valori tra il 64 - 80% di quelli ottenuti al nastro e al cicloergometro.

Per gli atleti di alto livello: i valori di VO2 max sono simili sia al Kayakergometro che al nastro trasportatore;

Per gli atleti di medio livello o in fase di specializzazione: il valore del VO2 max al kayakergometro non supera il 90% di quello ottenuto al treadmill.

Misura del V'O2 max Al Remoergometro

Test Triangolare: carichi crescenti fino all'esaurimento, con step di 3 minuti e 50 W, con una pausa di 30 secondi per il prelievo del lattato.

Test Rettangolare: simula la durata della prestazione (6 minuti per gli uomini, 5 minuti per le donne e gli juniores) con una partenza, una fase centrale di passo e una fase finale. In questo modo il soggetto esprime in maniera più specifica il suo V'O2 max.

Criteri per la Sospensione del Test

Stabilire se si vuole raggiungere l'esaurimento, valutando anche la massima quantità di lavoro compiuta e la capacità di accumulare lattato;

Stabilire se si preferisce interrompere il test secondo l'andamento prefissato di un determinato parametro (es. raggiungimento di un plateau del VO2 anche in presenza di un continuo aumento del carico di lavoro).

Criteri di Validità della Misura del VO2max