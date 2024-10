In questo articolo verranno esaminate l'anatomia e le funzioni della vescica urinaria.

La vescica è un organo cavo, muscolare e distensibile, la cui funzione principale è quella di immagazzinare l' urina fino a quando non viene espulsa dal corpo con la minzione . La vescica si trova dietro la sinfisi pubica nella pelvi.

La vescica funge da riserva temporanea per l'urina prodotta dai reni :

Nei bambini, la vescica è situata nell'addome e non scende completamente nella parte inferiore dell'addome e nella pelvi fino alla pubertà.

Il muscolo detrusore è uno strato della parete della vescica costituito da fibre muscolari lisce disposte in fasci a spirale, longitudinali e circolari.

Come funziona la vescica?

Una vescica normale funziona attraverso una complessa coordinazione di funzioni muscoloscheletriche, neurologiche e psicologiche che consentono il riempimento e lo svuotamento del suo contenuto.

Il principale effettore della continenza è il rilassamento sinergico dei muscoli detrusori in combinazione con la contrazione dei muscoli del collo della vescica e del pavimento pelvico. Ciò avviene durante il riempimento della vescica e l'immagazzinamento dell'urina.

Come funziona la minzione?

I muscoli della vescica consentono il controllo cosciente della minzione. Sono coinvolti due importanti percorsi:

La sensazione che fa sapere che la vescica è piena e deve essere svuotata Il controllo motorio della vescica per consentire la minzione.

In primo luogo, quando la vescica si riempie e le sue pareti si allungano avvicinandosi alla capacità massima, i segnali sensoriali vengono trasmessi tramite il sistema nervoso parasimpatico, stimolando la contrazione del muscolo detrusore. Questo segnale incoraggia la vescica a espellere l'urina attraverso l'uretra. In secondo luogo, per controllare volontariamente l'atto della minzione, il controllo motorio viene ottenuto tramite l'innervazione sia delle fibre simpatiche che di quelle parasimpatiche.

Per uscire dal corpo, l'urina deve passare attraverso due importanti sfinteri:

Lo sfintere interno controllato autonomamente Lo sfintere esterno controllato volontariamente

entrambi i quali devono essere aperti affinché avvenga la minzione.

La contrazione del muscolo detrusore durante la minzione non solo espelle l'urina, ma aiuta anche a chiudere gli orifizi ureterali, impedendo così il reflusso di urina negli ureteri e nei reni.

È importante notare, inoltre, che negli uomini lo sfintere uretrale interno si contrae durante l'eiaculazione per inibire il reflusso dello sperma nella vescica, prevenendo così l'eiaculazione retrograda.

Qual è il ruolo degli sfinteri uretrali?

L'urina entra nell'apice della vescica tramite due ureteri che scendono dai reni. L'urina lascia la vescica tramite l'uretra.

Il rilascio di urina è regolato non solo dal muscolo detrusore ma anche da due muscoli circolari chiamati sfinteri uretrali situati nel collo della vescica:

Lo sfintere uretrale interno circonda l'uretra all'interno della vescica; è un muscolo involontario (costituito da muscoli lisci) che rimane chiuso finché non è il momento di urinare.

circonda l'uretra all'interno della vescica; è un muscolo involontario (costituito da muscoli lisci) che rimane chiuso finché non è il momento di urinare. Lo sfintere uretrale esterno circonda l'uretra all'esterno della vescica; è un muscolo volontario (costituito da muscolo scheletrico) che si apre e si chiude a richiesta per controllare il flusso di urina.

Quanta urina contiene la vescica?

Sebbene il volume generale della vescica umana vari da persona a persona, la quantità di urina che può essere trattenuta nella vescica varia all'incirca da 400 ml a 1000 ml, con una capacità media di 400-600 ml.

Una risposta del sistema nervoso centrale viene solitamente attivata quando il volume di urina raggiunge i 400 ml ed è percepita come la sensazione di pienezza della vescica e la necessità di urinare.

Tuttavia, la minzione può essere prevenuta dalla soppressione corticale del sistema nervoso periferico o dalla contrazione volontaria dello sfintere uretrale esterno.