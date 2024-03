Vagina: anatomia, funzioni, sintomi e disturbi più comuni

Appartenente all' apparato genitale femminile , la vagina ha una lunghezza di 8-10 centimetri e un orientamento leggermente obliquo, che dall'alto si dirige in basso e in avanti. Superiormente, la vagina si inserisce nel collo dell'utero , mentre inferiormente attraversa il pavimento pelvico e si apre nel vestibolo della vulva .

Il canale vaginale è distendibile; in condizioni normali è, infatti, collassato (cioè appiattito in senso antero-posteriore), mentre si dilata:

Anatomia

Come è fatta la vagina?

Sebbene nel linguaggio comune i due termini vengano spesso utilizzati come sinonimi, la vagina non andrebbe confusa con la vulva; quest'ultima rappresenta, infatti, l'insieme dei genitali esterni femminili.

La vulva ospita anche l'orifizio vaginale, cioè l'apertura inferiore tramite la quale la vagina comunica all'esterno. Tale orifizio (detto anche introito) si colloca nel vestibolo del perineo, in posizione immediatamente posteriore al meato uretrale (apertura esterna dell'uretra).

All'estremità opposta del canale vaginale troviamo un allargamento corrispondente alla regione detta volta vaginale (o arco vaginale, fornice), nella quale la vagina si fissa sul collo dell'utero. In questa sede, la parte inferiore dell'utero, detta appunto cervice uterina, protrude nella vagina con una formazione a cupola detta "muso di tinca".

Per via del già ricordato orientamento obliquo, la parte posteriore della vagina si inserisce sulla portio uterina in un punto più alto rispetto a quello in cui si inserisce la parete anteriore; di conseguenza, il fornice posteriore risulta più alto rispetto a quello anteriore.

Durante un rapporto sessuale completo, lo sperma maschile si raccoglie nella volta vaginale (per questo nota anche come receptaculum seminis); da qui gli spermatozoi risalgono nell'orifizio uterino presente nel canale cervicale, fino ad entrare nelle tube di Falloppio per fecondare la cellula uovo.

Lunghezza vagina

In media, la lunghezza della vagina è pari a 8-9 cm, ma, trattandosi di un organo molto distensibile, lunghezza e larghezza del canale sono estremamente variabili.

In genere, nelle donne vergini l'orifizio vaginale è circondato in maniera più o meno importante dall'imene; si tratta di una membrana di tessuto connettivo simile ad un anello, che varia sensibilmente da una donna all'altra per dimensioni e spessore (in alcune donne arriva ad esempio a chiudere completamente l'apertura vaginale, vedi imene imperforato).

La rottura dell'imene (detta deflorazione) avviene generalmente durante il primo rapporto sessuale, ma può prodursi anche facendo sport (come l'equitazione) o a seguito di traumi locali, anche manuali.

Vagina: rapporti anatomici

Abbiamo già visto come la vagina si inserisca superiormente sul collo dell'utero e si apra, inferiormente, nel vestibolo della vulva.

Anteriormente, la vagina è in rapporto con la base della vescica nel suo terzo superiore e, nella sua parte inferiore, con l'uretra che si apre a livello del vestibolo.

Posteriormente, la vagina è in rapporto con la cavità peritoneale (cavo del Douglas) nel suo terzo superiore, decorre parallelamente all'intestino retto nella sua porzione intermedia e con il perineo nel terzo inferiore.

La vascolarizzazione della vagina avviene principalmente ad opera delle arterie vagali, rami delle arterie iliache interne.