Il trocantere è una sporgenza ossea del femore.

Il femore è l'osso più lungo e voluminoso del corpo umano, che forma lo scheletro della coscia.

Nello specifico, per ogni femore, si riconoscono due trocanteri: un grande trocantere (più voluminoso) situato esternamente e un piccolo trocantere (di dimensioni inferiori) situato internamente.

I trocanteri fungono da punto di inserzione per diversi muscoli coinvolti nel movimento dell'anca e della coscia.

Il femore è l'osso più lungo, voluminoso e resistente del corpo umano. Appartiene alla categoria delle cosiddette ossa lunghe e come tale, dal punto di vista anatomico, presenta:

Sulla parte interna-superiore del grande trocantere, appena sopra la fossa trocanterica, si trova una piccola area per l'inserzione dell'otturatore interno e dei muscoli gemelli; subito sopra e dietro ad essa il margine del trocantere dà inserzione al muscolo piriforme .

Sulla superficie anterolaterale, il grande trocantere presenta una cresta allungata per l'inserzione del piccolo gluteo . Un'altra cresta simile si trova sulla superficie laterale, ma in posizione più posteriore; essa funge da inserzione del medio gluteo . Tra questi due punti il grande trocantere è palpabile.

Posteriormente, il grande trocantere è arrotondato e delimita una profonda depressione sulla superficie interna, chiamata fossa trocanterica. Sulla parete laterale di questa fossa si trova un'evidente fossetta ovale per l'inserzione del muscolo otturatore esterno.

E' situato superiormente al corpo del femore e ne segna il limite superiore. Si sviluppa infatti nella zona in cui il corpo si unisce al collo del femore, in posizione laterale.

Il piccolo trocantere costituisce il sito di inserzione per i tendini combinati dei muscoli grande psoas e iliaco (detti ileo-psoas ).

Il piccolo trocantere è di dimensioni minori rispetto al grande trocantere. La sua forma è conica e tozza, smussata. Sporge in posizione opposta rispetto al grande trocantere, quindi nella regione interna del femore, appena sotto la giunzione con il collo.

Questa cresta ossea è situata sulla superficie anteriore del margine superiore del corpo. Origina da un tubercolo posto sulla superficie anteriore della base del grande trocantere e discende fino a una posizione appena anteriore alla base del piccolo trocantere. In basso si continua con la linea pettinea (o linea sperale) che si curva medialmente sotto il piccolo trocantere e intorno al corpo del femore fino a congiungersi con il labbro mediale della linea aspra nella parte posteriore del femore.

Questa cresta ossea è situata sulla superficie posteriore del femore e discende dal margine posteriore del grande trocantere alla base del piccolo trocantere. Si presenta come una cresta ossea e liscia con un tubercolo prominente (detto tubercolo quadrato) situato nella metà superiore, che fornisce l'inserzione per il muscolo quadrato del femore.

Fratture dei trocanteri

Le fratture del femore interessano - nella maggior parte dei casi e soprattutto negli anziani - il collo del femore. Addirittura, dopo i 70 anni le fratture del collo del femore sono le fratture più frequenti, sia nell'uomo che soprattutto nella donna (per la quale il rischio è maggiore).

Questo perché da un lato l'estremità prossimale del femore è spesso minata dall'osteoporosi e dall'altro perché nell'anziano le modalità di caduta tendono ad esporre questa zona ai traumatismi.

La conseguenza più grave di tali fratture del collo femorale è la possibile interruzione sanguigna della testa del femore. Infatti, l'irrorazione della testa e del collo dipende soprattutto da un anello di arterie situato alla base del collo.

In assenza di irrorazione sanguigna la testa del femore va incontro a necrosi, cioè si "sgretola" poco a poco. Negli anziani una frattura del collo del femore porta quasi sempre all'impianto di una protesi totale dell'anca, mentre nei pazienti più giovani si cerca di conservare l'articolazione risanando la frattura mediante osteosintesi.

Le fratture del femore prossimale sono state divise in varie categorie in base alla zona dove queste avvengono. Nel dettaglio si presentano:

fratture intertrocanteriche;

fratture del collo del femore;

fratture subtrocanteriche;

fratture del gran trocantere.

Abbastanza comuni sono le cosiddette fratture intertrocanteriche (o pertrocanteriche). In questa tipologia di lesioni la linea di frattura decorre solitamente dal grande fino al piccolo trocantere senza coinvolgere il colo del femore. In questi casi, l'irrorazione sanguigna del collo è preservata e non si verificano fenomeni di ischemia e conseguente necrosi della testa.

Le fratture del gran trocantere sono abbastanza rare e, oltre che per cause traumatiche, possono derivare da un eccessivo sforzo muscolare.