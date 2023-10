Testicoli: come sono fatti e come funzionano

Nell'uomo, i testicoli si trovano in un'estensione sacculare della parete addominale anteriore chiamata scroto . Noti anche come didimi, i testicoli affiancano alla funzione riproduttiva gametogena un importante attività endocrina , essendo sede principale della sintesi di testosterone .

Infatti, se la temperatura dei testicoli sale, la sintesi degli spermatozoi (spermatogenesi) viene inibita; di conseguenza, quando fa freddo , la contrazione della muscolatura scrotale porta i testicoli in posizione più vicina al corpo, facendo apparire più raccolta e raggrinzita la borsa scrotale; viceversa, in ambiente caldo lo scroto si presenta allungato, liscio e flaccido. Anche il muscolo cremastere contribuisce a mantenere la temperatura testicolare, regolandone il funzionamento.

All'interno della sacca scrotale, i due testicoli sono parzialmente separati da un setto mediano di tessuto fibroso ( setto scrotale ). La posizione esterna dello scroto, quindi la distanza dei testicoli dalla sinfisi pubica, è regolata dal muscolo dartos e dalla sua capacità di contrarsi e rilassarsi in funzione della temperatura .

I testicoli sono sospesi nello scroto, al cui interno giacciono in posizione obliqua, con:

Durante lo sviluppo i testicoli si formano nella cavità addominale, accanto ai reni . Successivamente, si spostano verso il basso trascinandosi dotti, vasi e nervi , che formeranno il funicolo spermatico . Poco prima della nascita o subito dopo, i testicoli vanno a collocarsi nei sacchi scrotali. Quando ciò non avviene si parla di criptorchidismo .

Di solito, il testicolo di sinistra è più basso di quello di destra , quindi anche lo scroto è più basso dal lato sinistro, e il funicolo spermatico omolaterale risulta più lungo; tale caratteristica potrebbe essere stata selezionata nel corso dell'evoluzione per impedire ai testicoli di urtare l'uno contro l'altro.

Pari di numero (testicolo di destra e di sinistra) e simmetrici, i testicoli presentano una forma ovoidale. Di consistenza duro-elastica, in età adulta presentano dimensioni medie pari a:

I testicoli si sviluppano retroperitonealmente sulla parete addominale posteriore e scendono nello scroto prima della nascita. Lo scroto è spesso asimmetrico, con un testicolo che si estende più in basso dell'altro. Dopo la loro discesa, i testicoli rimangono collegati all'addome tramite cordoni spermatici e attaccati allo scroto tramite il legamento testicolare.

Fisiologia

Quali sono le funzioni dei testicoli?

Il testicolo è costituito da 2 componenti principali:

cellule interstiziali di Leydig → secernono androgeni (principalmente testosterone)

→ (principalmente testosterone) tubuli seminiferi → costituiscono il 90% del peso di un testicolo maturo e sono formati da:

→ costituiscono il 90% del peso di un testicolo maturo e sono formati da: cellule germinali → sintetizzano gli spermatozoi ( spermatogenesi )

→ sintetizzano gli spermatozoi ( )

cellule di Sertoli → supportano la funzione delle cellule germinali, sia dal punto di vista meccanico che funzionale: forniscono nutrienti (lipidi, glicogeno e lattato) e sostanze ad attività regolatrice la spermatogenesi

Il testicolo è avvolto da tre tonache, le quali - dall'esterno verso l'interno - prendo rispettivamente il nome di:

tonaca vaginale : membrana sierosa a doppia parete che avvolge e stabilizza il testicolo; è costituita da due foglietti: parietale (periorchio) e viscerale (epiorchio)

: membrana sierosa a doppia parete che avvolge e stabilizza il testicolo; è costituita da due foglietti: parietale (periorchio) e viscerale (epiorchio) tonaca albuginea : situata sotto la tonaca vaginale, è uno strato di tessuto connettivo fibroso di colore bianco-bluastro, che funge da scheletro ed impalcatura del testicolo

: situata sotto la tonaca vaginale, è uno strato di tessuto connettivo fibroso di colore bianco-bluastro, che funge da scheletro ed impalcatura del testicolo tonaca vascolare: accoglie un plesso di vasi sanguigni e delicato tessuto connettivo lasso

Dalla tonaca albuginea originano setti fibrosi che percorrono radialmente il testicolo, formando circa 250-300 logge testicolari (o lobuli piramidali) separate da setti. Questi lobuli presentano la forma di una piramide con base allargata rivolta verso la tonaca albuginea ed il vertice situato verso il mediastino (o corpo di Highmoro), dove si riuniscono a formare un corpo fibroso, che corrisponde all'ilo dell'organo, che dà passaggio a condottini efferenti, vasi sanguigni e linfatici, e nervi.

Ogni lobulo contiene da uno a tre-cinque sottili tubuli seminiferi contorti, che grazie al loro decorso tortuoso riescono ad occupare poco spazio pur essendo lunghi dai 30 ai 180 cm.

In corrispondenza della parte terminale, verso la faccia posteriore del testicolo (mediastino), il decorso dei tubuli seminiferi contorti si fa piuttosto rettilineo e per questo prendono il nome di tubuli retti. Questi, a loro volta, costituiranno in una fitta rete di tubuli anastomizzati tra loro: la rete testis del corpo di Highmoro. Dalla rete testis emergono 12-20 condottini efferenti, che perforano la tonaca albuginea e passano all'epididimo.

Come anticipato, l'epididimo è una camera di maturazione ed immagazzinamento degli spermatozoi fino a quando non vengono distrutti ed assorbiti dal tessuto circostante, oppure eiaculati.

La parete dei tubuli seminiferi è costituita da un epitelio pluristratificato, l'epitelio germinativo, in cui si possono distinguere delle cellule di sostegno (o di Sertoli) e delle cellule germinali. Gli spazi lasciati vuoti dai tubuli seminiferi sono occupati da un connettivo lasso che oltre alle varie cellule connettivali, contiene anche le cosiddette cellule interstiziali del Leydig, fibrociti, vasi sanguigni e linfatici e un numero significativo di leucociti (soprattutto macrofagi e i minor grado linfociti T e mastociti):