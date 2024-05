Tessuto connettivo: cosa è, funzioni e classificazione

Tra le altre funzioni, il tessuto adiposo fornisce "ammortizzazione meccanica" al corpo. Sebbene non vi sia una fitta rete di collagene nel tessuto adiposo, gruppi di cellule adipose sono tenuti insieme da fibre di collagene e fogli di collagene per mantenere in posizione il tessuto adiposo sotto compressione (ad esempio, la pianta del piede ).

Il termine "tessuto connettivo" (in tedesco Bindegewebe) fu introdotto nel 1830 da Johannes Peter Müller, ma era già riconosciuto come classe distinta nel XVIII secolo.

Il sangue e la linfa sono classificati come tessuti connettivi, fluidi specializzati che non contengono fibre strutturali.

Quali sono i tessuti connettivi? Come si classificano? Che funzioni hanno?

Il tessuto connettivo può essere classificato in tessuto connettivo propriamente detto e tessuto connettivo speciale.

Tessuto connettivo propriamente detto

Il tessuto connettivo propriamente detto è costituito da tessuto connettivo lasso (compresi il tessuto connettivo reticolare e il tessuto adiposo) e tessuto connettivo denso (suddiviso in tessuto connettivo denso regolare e denso irregolare).

Il tessuto connettivo lasso e denso si distinguono per il rapporto tra sostanza fondamentale e tessuto fibroso. Il tessuto connettivo lasso ha molta più sostanza fondamentale e una relativa mancanza di tessuto fibroso, mentre per il tessuto connettivo denso è vero il contrario. Il tessuto connettivo regolare denso, presente in strutture come tendini e legamenti, è caratterizzato da fibre di collagene disposte in modo ordinato e parallelo, che gli conferiscono resistenza alla trazione in una direzione. Il tessuto connettivo denso e irregolare fornisce forza in più direzioni grazie ai suoi densi fasci di fibre disposti in tutte le direzioni.

Tessuto connettivo speciale

Il tessuto connettivo speciale è costituito da cartilagine, ossa, sangue e linfa. Altri tipi di tessuti connettivi includono tessuti connettivi fibrosi, elastici e linfoidi. Il tessuto fibroareolare è un mix di tessuto fibroso e areolare. Il tessuto fibromuscolare è costituito da tessuto fibroso e tessuto muscolare. Il nuovo tessuto connettivo vascolarizzato che si forma nel processo di guarigione della ferita è chiamato tessuto di granulazione. Tutti i tipi speciali di tessuto connettivo sono stati inclusi come sottoinsieme della fascia nel sistema fasciale, con sangue e linfa classificati come fascia liquida.

L'osso e la cartilagine possono essere ulteriormente classificati come tessuto connettivo di supporto. Il sangue e la linfa possono anche essere classificati come tessuto connettivo fluido o fascia liquida.

Membrane

Le membrane possono essere di tessuto connettivo o epiteliale. Le membrane di tessuto connettivo comprendono le meningi (le tre membrane che ricoprono il cervello e il midollo spinale) e le membrane sinoviali che rivestono le cavità articolari. Le membrane mucose e sierose sono epiteliali con uno strato sottostante di tessuto connettivo lasso.

Funzioni

Il tessuto connettivo ha un'ampia varietà di funzioni che dipendono dai tipi di cellule e dalle diverse classi di fibre coinvolte.

Il tessuto connettivo irregolare sciolto e denso, formato principalmente da fibroblasti e fibre di collagene, ha un ruolo importante nel fornire un mezzo affinché l'ossigeno e le sostanze nutritive si diffondano dai capillari alle cellule e l'anidride carbonica e le sostanze di scarto si diffondano dalle cellule nuovamente in circolo. Permettono inoltre agli organi di resistere alle forze di stiramento e strappo.

Il tessuto connettivo regolare e denso, che forma strutture organizzate, è un componente funzionale importante di tendini, legamenti e aponeurosi e si trova anche in organi altamente specializzati come la cornea.

Fibre elastiche, costituite da elastina e fibrillina, anch'esse forniscono resistenza alle forze di allungamento. Si trovano nelle pareti dei grandi vasi sanguigni e in alcuni legamenti, in particolare nel legamento flava.[22]: 173

Nei tessuti emopoietici e linfatici, le fibre reticolari costituite da cellule reticolari forniscono lo stroma, o supporto strutturale, per il parenchima (cioè la maggior parte della sostanza funzionale) dell'organo.

Il mesenchima è un tipo di tessuto connettivo presente negli organi in via di sviluppo degli embrioni che è in grado di differenziarsi in tutti i tipi di tessuto connettivo maturo.

Un altro tipo di tessuto connettivo relativamente indifferenziato è il tessuto connettivo mucoso noto come gelatina di Wharton, che si trova all'interno del cordone ombelicale. Questo tessuto non è più presente dopo la nascita, lasciando solo cellule mesenchimali sparse in tutto il corpo.

Vari tipi di tessuti e cellule specializzati sono classificati nello spettro del tessuto connettivo e sono diversi come il tessuto adiposo bruno e bianco, il sangue, la cartilagine e le ossa.

Nel tessuto connettivo lasso si trovano cellule del sistema immunitario come macrofagi, mastociti, plasmacellule ed eosinofili, fornendo risposte infiammatorie e immunitarie dopo il rilevamento degli antigeni.

Bibliografia