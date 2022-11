Sistema nervoso: cos'è? Funzioni, componenti principali e tipi

Nei prossimi paragrafi cercheremo di capire meglio, anche se in maniera semplice, com'è strutturato e come funziona il sistema nervoso.

Nel sistema nervoso periferico, il problema più comune è l' insufficienza della conduzione nervosa , che può essere dovuta a diverse cause, tra cui ad esempio la neuropatia diabetica e i disturbi demielinizzanti , come la sclerosi multipla e la sclerosi laterale amiotrofica .

La maggior parte degli animali pluricellulari è dotto di sistema nervoso, ma esso può variare notevolmente in complessità. Gli unici animali multicellulari che non hanno alcun sistema nervoso sono spugne, placozoi e mesozoi.

Il tessuto nervoso è comparso per la prima volta in organismi simili a vermi circa 550-600 milioni di anni fa.

Il sistema nervoso rileva i cambiamenti ambientali che possono avere un impatto sull'organismo, lavorando in coppia col sistema endocrino , per rispondere agli stessi .

Le cellule gliali (astrociti) si dispongono a formare uno strato continuo intorno ai capillari cerebrali. Sembra, però, che gli astrociti non siano essenziali per costituire la barriera emato-encefalica, ma sarebbero importanti per il trasporto degli ioni dal cervello al sangue .

La funzione metabolica e di supporto dei neuroni è svolta dalle cellule di nevroglia anche dette cellule gliali. Esse sono in grado di recuperare gli ioni e i prodotti del metabolismo dei neuroni, come il potassio , il glutammato e altro che si accumula attorno ai neuroni. Partecipano al metabolismo energetico dei neuroni liberando glucosio dai loro depositi di glicogeno .

Sistema Nervoso: Centrale e Periferico

Nei vertebrati, il sistema nervoso è costituito da due parti principali:

il sistema nervoso centrale (SNC);

(SNC); il sistema nervoso periferico (SNP).

Il SNC è costituito dal cervello e dal midollo spinale; il sistema SNP è costituito principalmente dai nervi.

Sistema nervoso centrale: cervello e midollo spinale

Nell'uomo adulto, il cervello pesa mediamente da 1,3 a 1,4 kg e contiene circa 100 bilioni* di cellule nervose (neuroni) e trilioni** di "cellule di supporto", chiamate glia (un bilione equivale a 1.000.000.000.000, o 1012; ** un trilione equivale a 1.000.000.000.000.000.000 o 1018).

Il midollo spinale è lungo circa 43 cm nella donna adulta e 45 cm nell'uomo adulto e pesa circa 35-40 g. La colonna vertebrale, la serie di ossa (della schiena) che ospita il midollo spinale, è lunga circa 70 cm, così che il midollo spinale è molto più corto della colonna vertebrale.

Il cervello è composto da sostanza grigia e da sostanza bianca. Il suo interno è formato principalmente da una sostanza bianca, avvolta esternamente da uno strato di sostanza grigia, la corteccia cerebrale .

La sostanza bianca è costituita da fibre mieliniche , oligodendrociti , astrociti fibrosi e cellule di microglia . Il colore bianco è dato dalla mielina ;

, , e cellule di . Il colore bianco è dato dalla ; La sostanza grigia contiene il soma (corpo cellulare), fibre amieliniche e mieliniche, astrociti protoplasmatici, oligodendrociti e cellule di microglia.

Nelle sezioni trasverse di midollo spinale la sostanza bianca è localizzata all'esterno e la sostanza grigia all'interno, ove assume una forma ad "H" .

Nel tratto centrale dell'H si trova una cavità, il canale centrale, che costituisce unb residuo del tubo neurale tappezzato di cellule ependimali. Il tubo neurale è una struttura presente negli embrioni dei Cordati, da cui si origina il sistema nervoso centrale. Di forma cilindrica e munito di cavità centrale, il tubo neurale deriva da una regione ispessita dell'ectoderma, la piastra neurale, attraverso un processo detto neurulazione.

La sostanza grigia forma le corna anteriori dell'H contenente neuroni motori dai quali si originano le radici ventrali dei nervi spinali. Anche le corna dorsali dell'Hsono di sostanza grigia che ricevono fibre sensitive dai neuroni dei gangli spinali.

il corno anteriore è formato da neuroni responsabili delle funzioni motorie (motoneuroni α e motoneuroni γ);

è formato da neuroni responsabili delle funzioni motorie (motoneuroni α e motoneuroni γ); il corno posteriore è dato da neuroni adibiti alla funzione sensitiva soprattutto tattile e dolorifica.

Il SNC è protetto dal cranio e dalla colonna vertebrale, e inoltre da membrane di tessuto connettivo dette meningi. Dalla più esterna, le meningi sono:

Dura madre ;

; Aracnoide ;

; Pia madre.

Sistema nervoso periferico: nervi

I nervi sono fasci di lunghe fibre (o assoni) che collegano il SNC ad ogni altra parte del corpo.

I nervi che trasmettono i segnali dal cervello sono chiamati nervi motori o nervi efferenti, mentre quei nervi che trasmettono informazioni dal corpo al SNC sono chiamati nervi sensoriali o afferenti.

I nervi spinali sono misti, perché assolvono entrambe le funzioni.

Il SNP è diviso in due o tre sottosistemi separatim, a seconda della classificazione:

somatico (che media i movimenti volontari );

(che media i ); autonomo o vegetativo (agisce involontariamente sia su alcuni organi e ghiandole, sia si alcuni muscoli); enterico (controlla esclusivamente il sistema gastrointestinale ) - che alcuni fanno rientrare sotto l'autonomo.

o (agisce sia su alcuni organi e ghiandole, sia si alcuni muscoli);

Il SN somatico è costituito da fibre nervose periferiche, che inviano informazioni sensitive al SNC, e fibre nervose motorie, che si portano ai muscoli scheletrici.

Il SN autonomo è ulteriormente suddiviso in simpatico (toracico-lombare), che si attiva in caso di "emergenza" per mobilitare energia, e parasimpoatico (craniosacrale), che si attiva quando l'organismo è in uno stato di rilassamento parasimpatico.

I nervi che escono dal cranio sono chiamati nervi cranici, mentre quelli che escono dal midollo spinale con i gangli sono chiamati nervi spinali.

Il simpatico nasce nel midollo spinale, e stimola il cuore, dilata i bronchi, contrae le arterie,inibisce l'apparato digerente, prepara l'organismo all'attività fisica.

Qui, i corpi cellulari del primo neurone (il neurone pregangliare) sono localizzati nei tratti toracico e lombare.

Gli assoni che originano da questi neuroni si portano ad una catena di gangli situata ai due lati della colonna vertebrale (la catena gangliare latero-vertebrale).

Nella catena gangliare, la maggior parte dei neuroni contrae sinapsi con un altro neurone (il neurone post-gangliare).

Il neurone post-gangliare proietta quindi al "bersaglio": un muscolo (liscio o cardiaco) o una ghiandola.

Nel sistema simpatico le fibre pregangliari sono brevi, mentre le postgangliari sono lunghe.

E' chiamato sistema autonomo cranio-sacrale, poiché fa capo ai nuclei viscero-motori dei nervi encefalici e alle colonne viscero effettrici sacrali.

Il parasimpatico è un sistema che predispone all'alimentazione, alla digestione, al sonno e al riposo.

I centri del parasimpatico si trovano nel tronco encefalico e nella parte sacrale del midollo spinale.

Nel tronco encefalico vi sono i nuclei per l'innervazione di ghiandole salivari, nasali, lacrimali e di tutti gli organi fino alla flessura sinistra del colon che rappresenta il punto di confine tra intestino medio e intestino caudale.

In questo sistema i rami pregangliari sono lunghi e raggiungono i gangli di poco esterni o interni all'organo da innervare (per questo le fibre postgangliari sono molto corte).

Nel cuore, il parasimpatico ha il compito di diminuire i battiti cardiaci, la pressione, e provocare una vasocostrizione delle arterie del cuore (le coronarie).

Una costrizione coronaria determina un minore apporto di sangue al cuore.

Nel tratto digerente, il Vago rappresenta il Parasimpatico e agisce provocando la peristalsi e, a livello gastrico, la secrezione di HCl.

Sistema nervoso enterico

Il sistema nervoso enterico è un intrigo di fibre nervose che innerva i visceri (tratto gastrointestinale, pancreas, cistifellea). Nei vari organi, questo agisce tramite i plessi (plesso mioenterico e plesso sottomucoso).