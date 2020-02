Parole chiave: funzioni del sistema immunitario; organi linfatici (o linfoidi) primari e secondari; globuli bianchi; antigeni; macrofagi; neutrofili; natural killer; cellule dendritiche; sistema del complemento; interferoni; immunità umorale; immunità cellulo-mediata; anticorpi; linfociti B; linfociti T; complesso maggiore di istocompatibilità.

Il sistema immunitario ha lo scopo di difendere l'organismo dagli invasori esterni (virus, batteri, funghi e parassiti), che possono penetrare al suo interno attraverso l'aria inalata, il cibo ingerito, i rapporti sessuali, le ferite ecc. Oltre ai patogeni (microrganismi potenzialmente in grado di provocare malattia), il sistema immunitario combatte anche le cellule dell'organismo che presentano anomalie, come quelle tumorali, danneggiate o infettate da virus.

E' in grado di fissare e trattenere i corpi estranei, filtrando l'aria. Inoltre, facilita l'espulsione del catarro e dei microrganismi in esso inglobati.

Enzima presente in lacrime , secrezioni nasali e saliva , in grado di distruggere la membrana cellulare dei batteri.

Immunità innata (o naturale o aspecifica)

Come il nome stesso fa intuire, questo meccanismo è attivo verso tutti i microrganismi (riconosce, per esempio, il lipopolisaccaride presente nella membrana batterica dei Gram negativi) e sfrutta meccanismi presenti sin dalla nascita.

Il concetto di antigene: la funzionalità stessa del sistema immunitario implica la capacità di distinguere le cellule innocue da quelle pericolose, risparmiando le prime ed attaccando le seconde. La distinzione tra il sè (o self) ed il non sé (o non self) , tra l'inoffensivo ed il pericoloso, è permessa dal riconoscimento di particolari macromolecole di superficie, dette antigeni, che hanno una struttura unica e ben definita. Per esempio, come abbiamo visto, il sistema immunitario innato è in grado di riconoscere la struttura lipopolisaccaridica della parete esterna dei batteri. Vediamo ora alcune definizioni importanti. Gli antigeni sono sostanze riconosciute come estranee (non self) e per questo in grado di indurre una risposta immunitaria e di interagire con il sistema immunitario.

Presente fin dalla nascita e per questo detta innata, l'immunità aspecifica NON ha alcun tipo di memoria nei confronti di precedenti incontri con patogeni. Inoltre, NON si rafforza in seguito a nuovi ed ulteriori contatti con lo stesso patogeno.

Non appena i microrganismi riescono ad oltrepassare le barriere meccanico-chimiche, l'immunità aspecifica si attiva RAPIDAMENTE e contribuisce a neutralizzarli bloccando molte infezioni ed impedendone l'evoluzione in malattia. Questa capacità è legata alla presenza:



da un lato di particolari cellule, come i granulociti neutrofili ed i monociti; dall'altro di alcune sostanze particolari da essi prodotte che richiamano altre cellule del sistema immunitario.

1) FATTORI CELLULARI

LE CELLULE DELL'IMMUNITÀ INNATA Fagociti, ovvero Macrofagi e Neutrofili: Fagocitano detriti/patogeni. Natural Killer: Colpiscono le cellule infettate da virus e quelle tumorali. Cellule dendritiche: presentano l'antigene (cellule APC) attivando i linfociti T citotossici Eosinofili: Agiscono sui parassiti. Basofili: Simili ai Mastociti; coinvolti nelle reazioni infiammatorie ed allergiche.

Fagociti: riconoscono gli invasori tramite specifici recettori di superficie, li inglobano e li distruggono digerendoli nei lisosomi (fagocitosi); inoltre, richiamano altre cellule del sistema immunitario secernendo citochine.

I principali fagociti sono i macrofagi tissutali ed i neutrofili. Macrofagi : dotati di spiccata attività fagocitaria, derivano dai monociti prodotti nel midollo osseo e circolanti nel sangue. Sono presenti in tutti i tessuti e particolarmente concentrati in quelli più esposti a possibili infezioni, come gli alveoli polmonari. I neutrofili, invece, circolano nel sangue e penetrano solo nei tessuti infetti.

Oltre all'attività fagocitaria, in risposta alla presenza dei batteri i macrofagi secernono proteine solubili, dette citochine, mediatori chimici che reclutano altre cellule del sistema immunitario: Chemiotassine: attirano altri FAGOCITI, alcune stimolano la proliferazione di linfociti B e T, altre producono sonnolenza Prostaglandine: producono l'aumento della temperatura corporea a un livello intollerabile ai patogeni e che stimola le difese: FEBBRE. I Macrofagi, dopo aver fagocitato e demolito le particelle estranee, ne rielaborano alcuni frammenti presentandoli poi sulla loro superficie assieme alle proteine del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC-II); per questo, appartengono al gruppo delle cosiddette APC, cellule presentanti l'antigene (vedi oltre).

I linfociti NK hanno anche la capacità di secernere varie citochine antivirali, tra cui gli interferoni.

A differenza degli altri tipi di linfociti (B e T), caratteristici della risposta immunitaria acquisita, il linfociti NK non riconoscono specificamente l'antigene (non hanno recettori specifici) e per questo fanno parte dell'immunità innata. Cellule dendritiche: a differenza dei macrofagi e dei neutrofili, non sono in grado di fagocitare l'antigene, ma lo catturano e lo espongono sulla propria superficie in seguito all'interazione con esso (per questo appartengono al gruppo delle cellule APC, presentanti l'antigene). In questo modo l'antigene esternalizzato viene riconosciuto delle cellule "killer", i linfociti T citotossici che danno via alla risposta immunitaria specifica. Non a caso, le cellule dendritiche si concentrano a livello di quei tessuti che fungono da barriera con l'ambiente esterno, come la pelle ed il rivestimento interno di naso, polmoni, stomaco ed intestino.

NOTA BENE: dopo aver ricoperto il ruolo di "sentinelle" (intercettando gli antigeni ed esponendoli sulla loro superficie), le cellule dendritiche migrano nei linfonodi dove avviene l'incontro i linfociti T.

NOTA BENE: Le cellule dell'immunità innata esprimono in modo costitutivo sulla loro superficie più recettori, ognuno dei quali riconosce più di una ben definita struttura microbica; da qui derivano le loro capacità di riconoscimento multiplo aspecifico.

2) FATTORI UMORALI

Sistema del complemento: proteine plasmatiche prodotte dal fegato, normalmente presenti in forma inattiva; sono assimilabili a messaggeri che sincronizzano le comunicazioni tra le varie componenti del sistema immunitario. Le citochine circolano nel sangue e vengono sequenzialmente attivate, con un meccanismo a cascata (l'€™attivazione di una innesca quella delle altre), in presenza di stimoli appropriati.

Quando si attivano, le citochine scatenano una serie di reazioni enzimatiche a catena che fanno acquisire ad alcuni componenti del sistema immunitario particolari caratteristiche. Per esempio, attirano i fagociti ei linfociti B e T nel sito di infezione tramite un meccanismo detto chemiotassi. Il sistema del complemento possiede inoltre una capacità intrinseca di ledere le membrane degli agenti patogeni provocando su di esse pori che portano alla lisi. Infine, il complemento ricopre le cellule batteriche "etichettandole" ( opsonizzazione ) come patogene, facilitando l'azione dei fagociti (macrofagi e neutrofili) i quali le riconoscono e le distruggono.



Le opsonine sono delle macromolecole che, se rivestono un microrganismo, aumentano enormemente l'efficienza della fagocitosi in quanto vengono riconosciute da recettori espressi sulla membrana dei fagociti. Oltre alle opsonine derivanti dall'attivazione del complemento (il più noto è il C3b), uno dei sistemi di opsonizzazione più potenti è rappresentato dagli anticorpi specifici che ricoprono il microrganismo e che sono riconosciuti dal recettore per Fc dei fagociti. Gli anticorpi (o immunoglobuline) rappresentano il meccanismo di difesa umorale dell'immunità acquisita.

NOTA BENE: l'attivazione del complemento è un meccanismo comune sia all'immunità innata che a quella acquisita . Esistono infatti tre vie distinte di attivazione del complemento: 1) la via classica, mediata dagli anticorpi (immunità specifica); 2) la via alternativa, attivata direttamente da alcune proteine delle membrane cellulari dei microbi (immunità innata); 3) la via lectinica (utilizza il mannosio come sito di attacco alle membrane dei patogeni).

Sistema degli interferoni (IFN) : citochine prodotte dai linfociti NK e da altri tipi di cellule, così chiamate per la loro capacità di interferire con la riproduzione virale. Gli interferoni facilitano l'intervento delle cellule che partecipano alla difesa immunitaria e alla reazione infiammatoria.

Esistono vari tipi di interferone (IFN-α IFN-β IFN-γ), prodotti da alcuni linfociti T dopo il riconoscimento di un antigene. Gli interferoni sono attivi contro virus, ma non li attaccano direttamente, bensì stimolano le altre cellule a resistere ad essi; in particolare: agiscono sulle cellule non ancora infettate inducendo uno stato di resistenza all'attacco virale (interferone alfa ed interferone beta); contribuiscono ad attivare le cellule Natural killer (NK);

stimolano i macrofagi ad uccidere le cellule tumorali o infettate da virus (interferone gamma); inibiscono la crescita di alcune cellule tumorali.

: fungono da messaggeri chimici "a corto raggio d'azione", agendo specialmente tra cellule adiacenti: Fattori di necrosi tumorale: secreti dai macrofagi e dai linfociti T in risposta all'azione delle interleuchine IL-1 e IL-6; permettono di alzare la temperatura corporea, dilatare i vasi sanguigni ed aumentare il tasso catabolico.

L'infiammazione è una reazione caratteristica dell'immunità innata, molto importante per combattere l'infezione in un tessuto danneggiato:

attrae le sostanze e le cellule immunitarie nel luogo dell'infezione; produce una barriera fisica che ritarda la diffusione dell'infezione; ad infezione risolta, promuove processi di riparazione del tessuto danneggiato.

La risposta infiammatoria è scatenata dalla cosiddetta degranulazione dei mastociti, cellule presenti nel tessuto connettivo che in seguito all'insulto liberano istamina ed altre sostanze chimiche, le quali aumentano il flusso sanguigno e la permeabilità dei capillari e stimolano l'intervento dei globuli bianchi. I sintomi tipici dell'infiammazione sono l'arrossamento, il dolore, il calore e il gonfiore dell'area infiammata.

NOTA BENE: oltre che dalle infezioni, la risposta infiammatoria può essere innescata anche da punture, ustioni, lesioni ed altri stimoli che danneggiano i tessuti.

I principali attori cellulari del sistema immunitario che intervengono nell'infiammazione sono i neutrofili ed i macrofagi.