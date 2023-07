Sintesi del Colesterolo - Biosintesi del Colesterolo

Sintesi del Colesterolo: Cos'è?

Shutterstock

La sintesi del colesterolo, o più propriamente biosintesi del colesterolo, è il processo biologico messo in atto dall'organismo umano per produrre molecole di colesterolo.

La sintesi del colesterolo è quindi il meccanismo da cui deriva il cosiddetto colesterolo endogeno, ossia la quota di colesterolo presente nell'organismo umano non introdotta attraverso i cibi.

La sintesi del colesterolo è un fenomeno molto importante, in quanto l'apporto alimentare di colesterolo non è sufficiente a soddisfare le richieste dell'organismo umano.

Data l'importanza che ha la sintesi del colesterolo rispetto alla vita dell'essere umano, l'evoluzione ha fatto sì che questo processo sia molto efficace.

Cos'è il Colesterolo: un breve ripasso

Il colesterolo è un lipide steroideo indispensabile per la vita dell'essere umano; il colesterolo, infatti, è:

Il colesterolo circola nel sangue sfruttando delle proteine particolari, chiamate lipoproteine; tra quest'ultime, le più importanti sono le LDL – le quali trasportano il colesterolo dal fegato alla periferia – e le HDL – le quali conducono il colesterolo dalla periferia al fegato.

I livelli di colesterolo nel sangue sono un indice molto importante del benessere di un individuo: livelli ematici di colesterolo sopra la norma, infatti, rappresentano un campanello d'allarme che richiede una tempestiva correzione (innanzitutto tramite uno stile di vita sano), in quanto associati a rischio cardiovascolare.