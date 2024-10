Prostata: cos’è? Funzioni e malattie

A causa della sua posizione anatomica e delle funzioni in cui è coinvolta, la prostata influenza la minzione , l' erezione e l' eiaculazione . Proprio l'alterazione di questi processi fisiologici fanno scattare il sospetto di malattie a carico della ghiandola. Per l'uomo, la prostata è una delle più frequenti fonti di preoccupazione dell'età che avanza: superata la soglia dei 50 anni, quest'organo tende ad andare incontro all' ipertrofia prostatica benigna e, in determinate circostanze, può insorgere il tumore prostatico (il più frequente del sesso maschile).

In prossimità della prostata ci sono importanti muscoli, chiamati sfinteri , che intervengono attivamente nella minzione e nella stessa eiaculazione . Contraendosi, questi sono in grado d'interrompere il flusso di urina e di favorire l'espulsione dello sperma al momento dell'orgasmo.

In un uomo adulto, la prostata pesa circa 20 g e, in condizioni normali, ha generalmente dimensioni e forma assimilabili a quelle di una castagna , con la base in alto, attaccata alla superficie inferiore della vescica, e l'apice rivolto verso il basso.

La prostata è molto sensibile all'azione degli ormoni. In particolare, la sua crescita e le sue funzioni dipendono dagli ormoni sessuali maschili, noti come androgeni . Fra gli androgeni, la parte dei protagonisti è svolta dal testosterone , prodotto dai testicoli, e da un suo metabolita, il diidrotestosterone , prodotto dalla prostata stessa.

Il PSA, acronimo di Prostate Specific Antigen, è una proteina prodotta dalla prostata che si trova normalmente nel sangue, anche in assenza di problemi. Il PSA è il principale marcatore per la diagnosi di malattie dell'organo: livelli elevati o crescenti nel tempo potrebbero indicare la presenza di condizioni benigne (una prostatite , un' iperplasia prostatica benigna ecc.), quanto di processi neoplastici. Lo screening iniziale per la diagnosi di cancro della prostata sulla popolazione maschile prevede proprio il test ematico del PSA.

L'antigene prostatico specifico ha l'importante funzione di fluidificare il coagulo spermatico, per facilitare il movimento degli spermatozoi. In altre parole, inibisce la coagulazione del liquido seminale in modo che possa scorrere agevolmente nel tratto riproduttivo femminile.

Malattie della prostata

Le malattie prostatiche sono estremamente comuni, soprattutto con l'avanzare dell'età.

La prostata:

Può aumentare di dimensioni , provocando disturbi minzionali;

, provocando disturbi minzionali; Può infiammarsi , causando fastidio o dolore;

, causando fastidio o dolore; Può degenerare, dando origine a tumori benigni o maligni.

L'aumento di volume, l'infiammazione e la trasformazione neoplastica permettono di distinguere le tre principali categorie di malattie prostatiche: l'ipertrofia prostatica benigna, la prostatite e il tumore della prostata. Mentre le prostatiti colpiscono spesso in età giovanile, l'ipertrofia prostatica è più comune oltre i 40 anni e, talvolta, provoca sintomi che potrebbero essere confusi con quelli del tumore. Per questo motivo, dopo i 45-50 anni d'età, è buona regola eseguire visite urologiche preventive, allo scopo di individuare sul nascere eventuali patologie ed intervenire tempestivamente per impedirne l'evoluzione.

Prostatite: infiammazione della prostata

La prostatite è un'infiammazione della prostata che può presentarsi a qualsiasi età. Le cause che determinano l'insorgenza di questo processo flogistico sono molteplici e non sempre sono semplici da identificare. Di solito, il motivo principale della prostatite è un'infezione batterica, spesso a carico delle vie urinarie e, per lo più, è dovuta a germi intestinali. Tuttavia, la prostatite può insorgere anche in assenza di agenti patogeni. In alcune circostanze, si ipotizza la partecipazione di più fattori predisponenti, come stress, disordini immunitari, lesioni di natura traumatica, ecc.

Uno stimolo irritativo può essere fornito anche da regimi alimentari non corretti, da un'eccessiva assunzione di alcool, così come dall'uso di cicli e motocicli.

I sintomi della prostatite consistono in:

In alcuni casi, il paziente può riferire sintomi aspecifici, come febbre e dolore a livello perineale, cioè nella zona compresa tra l'ano e la base del pene.

La prostatite può essere curata prevalentemente con farmaci antinfiammatori e, nei casi di infezione batterica, è possibile ricorrere a una terapia antibiotica.

Ingrossamento della prostata (iperplasia prostatica benigna)

L'ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata da una proliferazione del tessuto prostatico. Quest'alterazione è molto frequente ed accompagna il normale processo di invecchiamento.

Con l'avanzare dell'età, infatti, la ghiandola tende spontaneamente a modificare il proprio volume, per effetto di variazioni ormonali che si verificano nel testicolo (diminuisce la produzione di androgeni e inizia il rilascio di piccole quantità di ormoni estrogeni) e dell'azione di numerosi fattori di crescita. Il risultato è fondamentalmente caratterizzato dall'ingrossamento della prostata che può comprimere l'uretra e creare problemi nel passaggio dell'urina, tanto che il soggetto deve aumentare la pressione necessaria per svuotare la vescica.

Altri sintomi urinari piuttosto indicativi dell'iperplasia prostatica benigna sono:

L'urgenza e la frequenza dello stimolo diurno e notturno alla minzione;

Il bruciore durante e dopo la minzione percepito a livello del pene;

La debolezza del getto urinario;

Il senso di svuotamento vescicale incompleto.

Il medico, dopo aver confermato la diagnosi con una visita ed alcuni esami clinici mirati, può indicare, a secondo delle varie situazioni, un trattamento farmacologico o chirurgico.

Tumore della prostata

Il tumore della prostata è una delle più comuni neoplasie tra la popolazione maschile. È raramente riscontrato prima dei 40 anni, essendovi un incremento dell'incidenza direttamente correlato con l'aumentare dell'età.

Le cause del tumore alla prostata non sono ancora del tutto chiare: alla base vi è una mutazione delle cellule, che determina una loro proliferazione anomala ed incontrollata. Tuttavia, sono stati individuati alcuni fattori di rischio ed alcune condizioni che ne aumentano la probabilità di insorgenza, tra cui rientrano la familiarità e l'età. La probabilità di ammalarsi sembra possa aumentare anche in presenza di alcune condizioni, come:

Infiammazioni della prostata croniche o ricorrenti;

Elevati valori di ormoni maschili;

Fumo;

Obesità;

Alimentazione ricca di grassi animali.

Il tumore della prostata comprende una varietà di forme, da quelle a crescita molto lenta, che possono non provocare disturbi nell'arco della vita, ad altre forme più aggressive, che invece crescono rapidamente. Proprio queste ultime, le cosiddette forme maligne, sono le neoplasie più pericolose, soprattutto per il fatto che possono diffondersi al di fuori della ghiandola sfruttando il sangue ed il sistema linfatico. I tumori maligni hanno quindi il potenziale di dare origine alla diffusione del cancro in altri parti dell'organismo, cioè possono determinare l'insorgenza di metastasi. I tumori maligni sono rappresentati nella quasi totalità dei casi dal carcinoma prostatico.

Il tumore della prostata è una patologia, talvolta, complicata da individuare, perché nelle fasi iniziali può non associarsi a disturbi o a fastidi particolari. Quando i sintomi sono presenti, possono essere confusi con quelli derivanti dall'iperplasia prostatica benigna o dalla prostatite, in quanto molto simili. Il paziente può manifestare un aumento della frequenza delle minzioni, sia diurne che notturne, difficoltà ad iniziare la minzione, sensazione di incompleto svuotamento della vescica, bruciori e difficoltà nell'avere un'erezione. Questi disturbi, però, sono associati alla presenza di un tumore, quando è già in fase localmente avanzata.

In tutti i casi, la presenza e la persistenza anche solo di alcuni di questi sintomi, deve indurre il paziente ad effettuare una visita urologica per stabilire una diagnosi corretta e intraprendere le cure più adeguate al caso.

