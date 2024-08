Peli e capelli: funzioni e quali sono le differenze

Funzioni dei peli

Quali sono le funzioni dei peli?

La funzione più importante dei peli è quella percettiva. Queste formazioni epidermiche funzionano infatti come veri e propri meccanismi sensori, in grado di captare stimoli tattili anche molto leggeri. I follicoli piliferi sono circondati da una fitta rete nervosa e funzionano come una specie di leva che amplifica gli stimoli tattili.

I peli possono avere anche una funzione estetica e di richiamo sessuale. I capelli, per esempio, sono un'arma di seduzione tipicamente femminile, capace di donare un certo fascino anche al volto maschile.

Inoltre i peli, specie quelli ascellari, hanno la funzione di diffondere il sudore apocrino, ricco di sostanze deputate al richiamo sessuale, dette feromoni.

I peli forniscono una qualche protezione contro agenti fisici e chimici. Quelli delle sopracciglia, per esempio, impediscono che il sudore scenda negli occhi; sono inoltre importanti per la mimica facciale e ci consentono di esprimere molti stati d'animo. I peli del naso e delle orecchie ostacolano l'entrata dei corpi estranei, mentre i capelli, se abbondanti, riparano efficacemente dal sole e dai traumi.

I capelli sono anche buoni indicatori di inquinamento ambientale, poiché sono in grado di assorbire e trattenere determinate sostanze nocive, come il piombo ed il mercurio. L'analisi del capello è importante anche in medicina legale, poiché in questa sede si concentrano determinati veleni, come l'arsenico, e le droghe, come gli oppiacei (morfina, eroina e derivati) e determinati alcaloidi (come la cocaina).