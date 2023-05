Serotonina: cos’è, funzioni e come capire se è bassa

La serotonina - nota anche come " ormone del buonumore ", 5-idrossitriptamina o 5-HT - è un neurotrasmettitore monoaminico sintetizzato nel cervello e in altri tessuti a partire dall' amminoacido essenziale triptofano . La serotonina può agire, inoltre, da ormone.

Funzioni

Ruolo della Serotonina

La serotonina è coinvolta in numerose e importanti funzioni biologiche e risulta importante per il benessere fisico e mentale; come tutti i mediatori chimici, infatti, interagisce con varie tipologie di recettori situati nel sistema nervoso centrale e periferico e in vari tessuti non neuronali, come l'intestino e il sistema cardiovascolare, espletando un effetto diverso in base alla regione corporea considerata.

In altre parole, le differenti azioni biologiche svolte dalla serotonina dipendono da tipo e localizzazione di questi recettori.

Possiamo paragonare, quindi, la serotonina ad una chiave, che per esercitare la propria azione ha bisogno di interagire con specifiche serrature, rappresentate dai suoi recettori; l'interazione tra chiave e serrature consente l'apertura di porte che presiedono al controllo dell'attività cerebrale e dell'intero organismo.

La serotonina serotonina sintetizzata in periferia, ad esempio nell'intestino, non può raggiungere il cervello, poiché non è in grado di attraversare la barriera emato-encefalica. Pertanto, la serotonina che agisce come ormone nella periferia non è rilevante per lo stato emotivo.

A cosa serve la Serotonina?

Umore e funzionamento del SNC

La serotonina svolge un ruolo importante nel cervello, dove il suo compito principale è quello di trasmettere messaggi tra le cellule nervose (neuroni). Tra le varie funzioni, in questa sede la serotonina regola l'umore e, per questo, è spesso chiamata la "sostanza del buon umore". In effetti, questo neurotrasmettitore contribuisce alle sensazioni di benessere e felicità, allontanando ansia e tensioni. Quando la serotonina è a livelli normali, ci si sente più concentrati, emotivamente stabili, più felici e calmi. Bassi livelli di serotonina sono, invece, associati alla depressione. Non è quindi un caso che molti dei moderni farmaci antidepressivi agiscano aumentando i livelli di serotonina nel cervello.

La maggior parte della serotonina si trova nel tratto gastrointestinale, dov'è cospicua la presenza di cellule enterocromaffini che la contengono. Qui, la serotonina aiuta a controllare la funzione del tubo digerente e svolge un ruolo nella protezione dell'intestino, regola la motilità e le secrezioni intestinali, determinando diarrea se presente in eccesso e stitichezza se presente in difetto. Quest'azione, in particolare, è sensibile all'interrelazione tra il "sistema nervoso enterico" ed il cervello (Sistema Nervoso Centrale - SNC) e spiega come mai importanti stress psicofisici abbiano molto spesso ripercussioni sulla motilità intestinale. Inoltre, l'intestino può aumentare il rilascio di serotonina per accelerare la digestione e liberare l'organismo da cibi irritanti o prodotti tossici. La serotonina svolge anche un ruolo nel ridurre l'appetito mentre si mangia.

Nausea

La nausea si attiva quando la serotonina viene rilasciata nell'intestino più velocemente di quanto possa essere digerita; il messaggio chimico viene ricevuto dal cervello e viene percepito come nausea, quindi una massiccia liberazione di serotonina favorisce l'espulsione del contenuto gastrointestinale, sia attraverso il vomito, sia attraverso la diarrea.

Molti farmaci usati per ridurre la sensazione di nausea e vomito prendono di mira specifici recettori della serotonina nel cervello.

Sonno

Insieme alla dopamina, la serotonina gioca un ruolo nella qualità del sonno (quanto bene e per quanto tempo si dorme), stimolando parti del cervello che controllano il sonno e la veglia, attivando il rilassamento e l'addormentamento. Non a caso, la serotonina è il precursore biologico della melatonina, ormone che regola il ciclo sonno-veglia.

Guarigione delle ferite

La serotonina viene rilasciata dalle piastrine nel sangue per aiutare a guarire le ferite. A sua volta, la serotonina provoca il restringimento dei vasi sanguigni più piccoli, le arteriole, che rallenta il flusso sanguigno e aiuta la formazione di coaguli. Non a caso, il termine stesso "serotonina" deriva dall'unione dei termini "siero" e "tono", a sottolineare la capacità di regolare il tono dei vasi sanguigni.

Salute del sistema cardiovascolare

Nel sistema cardiovascolare, la serotonina agisce sulla contrazione delle arterie, contribuendo al controllo della pressione sanguigna; stimola inoltre la contrazione della muscolatura liscia dei bronchi, della vescica e dei grossi vasi intracranici (una massiccia vasocostrizione delle arterie cerebrali sembra innescare l'attacco emicranico al pari di un'eccessiva vasodilatazione).

Come anticipato, la serotonina è presente anche nelle piastrine, di cui stimola l'aggregazione esercitando un'attività vasocostrittrice e trombogena in risposta alla lesione dell'endotelio vasale (ad esempio in risposta ad un trauma). Poiché la serotonina aumenta anche il tasso di contrattilità delle cellule cardiache, un suo eccesso può causare aritmie (es. fibrillazione atriale, tachicardia ventricolare).

Salute delle ossa

I livelli di serotonina possono svolgere un ruolo nella densità delle ossa. Alti livelli di serotonina nell'intestino possono svolgere un ruolo nel rendere le ossa deboli, il che può predisporre a fratture ossee e osteoporosi.

Salute sessuale

Insieme alla dopamina, la serotonina gioca un ruolo nel desiderio e comportamento sessuale.

Bassi livelli di serotonina sono associati ad un aumento del desiderio sessuale.

Al contrario, l'aumento dei livelli di serotonina è associato a una riduzione della libido e a difficoltà nel raggiungere l'orgasmo.

Altre funzioni della Serotonina

La serotonina:

Partecipa alla regolazione endocrina, intervenendo sulla liberazione di ormoni, particolarmente quelli ipofisari, come l'ormone somatotropo, la prolattina, la corticotropina e la tireotropina;

Ha effetti inibitori sulla sensibilità al dolore e sulla temperatura corporea.

Più in generale, il sistema serotoninergico influenza quasi tutte le funzioni basali e fisiologiche dell'organismo: dalla regolazione del sistema cardiovascolare, respiratorio e gastrointestinale alla termoregolazione.

Il sistema serotinonergico è coinvolto anche nel controllo delle relazioni sociali (bassi livelli di serotonina sembrano collegati a comportamenti aggressivi antisociali).