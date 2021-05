Il maggior stimolo per l'azione insulinica è dato da un pasto ricco di carboidrati semplici e povero di fibre , grassi e proteine . Anche alcuni farmaci (sulfaniluree) sono in grado di aumentarne la secrezione.

Alcuni ricercatori notarono che nell'insulina umana sono presenti delle regioni variabili, in particolare la sequenza degli aminoacidi n° 28 e 29 (Pro-Lys) della catena β; successivamente si scoprì che invertendo tali AA l'insulina passava direttamente allo stato monometrico, saltando quello dimerico. Nacque così la "Lys Pro" o "insulina rapida", un farmaco particolarmente utile se iniettato in prossimità di un pasto abondante.

L'insulina viene rilasciata come proteina globulare a catena polipeptidica unica dai poliribosomi; successivamente l'ormone si deposita sotto forma di granuli raggiungendo una forma cristallina visibile al microscopio elettronico. All'aumentare della concentrazione, l'insulina viene aggregata in dimeri (coppia di monomeri tenuti insieme da legami deboli) e trimeri di dimeri o esameri (tenuti insieme da 2 ioni Zn centrali esacoordinati con le 3 tirosine dei dimeri e le tre molecole di H2O).

Il legame insulina recettore stimola l'attività tirosin chinasica e porta al dispendio di 1 ATP per tirosina fosforilata. Questo causa una serie di eventi a catena (attivazione delle G proteine della fosfolipasi C) che portano alla formazione di due prodotti: il DAG che rimane ancorato alla membrana e che interviene nella fosforilazione delle proteine, e l'IP3 che agisce a livello citosolico permettendo il rilascio di ioni Ca++.

Il recettore per l'insulina è una glicoproteina transmembrana costituita da 4 catene (2α esterne alla cellula e 2β interne alla cellula), fra loro unite da ponti di solfuro. La molecola presenta un' emivita piuttosto breve ed è pertanto soggetta ad un rapido turn over. Anch'essa è sintetizzata come precursore dal reticolo endoplasmatico rugoso e viene poi elaborata nel Golgi. Le 2 catene α sono ricche in cisteine mentre le β sono ricche di AA idrofobici, che le ancorano alla membrana cellulare, e tiroxine, rivolte verso la parte interna al citosol.

Il termine diabete deriva dal greco diabetes e significa passare attraverso. Uno dei segni clinici caratteristici di tale patologia è la presenza di zucchero nelle urine, che vi giunge attraverso il rene quando la sua concentrazione nel sangue supera un certo valore. A questo termine è stato associato l'aggettivo mellito in quanto le urine, proprio per la presenza di zucchero, sono dolci e, anticamente, l'assaggio costituiva l'unico modo per diagnosticare la malattia

Il diabete mellito è una patologia cronica, caratterizzata da iperglicemia, cioè da un aumento degli zuccheri (glucosio) presenti nel sangue. E' causata da una ridotta secrezione di INSULINA o dalla combinazione di ridotta secrezione e resistenza periferica all'azione di questo ormone.

In condizioni normali l'insulina, rilasciata dal pancreas, entra nel circolo sanguigno dove funziona come una "chiave" necessaria per far entrare il glucosio all'interno delle cellule, che, a seconda delle richieste metaboliche, lo utilizzeranno o lo depositeranno come riserva. Ciò spiega come mai una carenza o un'alterata azione insulinica si accompagni ad un aumento degli zuccheri presenti in circolo, caratteristica, questa, tipica del diabete.