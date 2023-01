GH o somatotropina: a cosa serve e ruolo nello sport

Il GH è un ormone di natura proteica (peptide lineare composto da 191 aminoacidi) sintetizzato a livello del cervello e, più precisamente, della ghiandola ipofisi (porzioone anteriore) - per questo prende anche il nome di somatotropina od ormone somatotropo. La sua secrezione è più elevata nei soggetti in accrescimento e tende a diminuire con l'avanzare degli anni. Nell'arco della giornata questa non è continua, bensì di tipo "pulsatile", con picchi più frequenti ed ampi nelle prime ore di sonno. Anche detto ormone della crescita, questo mediatore biochimico ha come prima funzione il controllo della produzione periferica dell'IGF-1 (somatomedina) - soprattutto a livello del fegato. Poiché lIGF-1 ha attività insulino simile e promuove la proliferazione e la differenziazione cellulare - soprattutto a livello cartilagineo e muscolare (promuove l'attivazione delle cellule satellite) - al GH vengono attribuite soprattutto proprietà anaboliche - ma, come vedremo, non è così. Nei prossimi paragrafi scopriremo meglio a cosa serve, quale ruolo svolge nell'organismo dello sportivo e in che modo la sua produzione risulta influenzada dall'esercizio. Shutterstock

Lo sport aumenta il GH? Perché? Sì! L'esercizio fisico incide positivamente sulla secrezione di GH. Aumenta sia negli sforzi di tipo aerobico, durante i quali sembra aumentare drasticamente dopo la prima mezzora, che di tipo anaerobico, durante i quali incrementa già nei primi minuti di recupero. Mostrano livelli maggiori di somatotropina: le donne rispetto agli uomini, i giovani rispetto agli adulti e le persone poco allenate rispetto a quelle già condizionate. Il GH sembra aumentare durante l'esercizio fisico in base a due stimoli: costo energetico protratto con riduzione della glicemia;

con della glicemia; aumento dell'acido lattico. Negli sforzi di tipo continuo e prolungato, la somatotropina inizia ad aumentare già al 50% del VO2max e diventa massima al 70%. Negli sforzi ad alta intensità, con elevata componente anaerobica e massiccia produzione di acido lattico, soprattutto in presenza di recuperi brevi e incompleti, la somatotropina aumenta precocemente e raggiunge livelli superiori rispetto alle attività di endurance e prettamente aerobiche. Nonostante sia noto principalmente per il suo ruolo anabolico e promuovente la sintesi proteica, possiamo invece notare che, durante lo sforzo, il GH assolve principalmente un ruolo catabolico sulle riserve di glicogeno epatico e quindi iperglicemizzante . L'alimentazione può influenzare i livelli di GH? Sì! Soprattutto perché il GH aumenta anche in risposta al calo glicemico. Pertanto, allenandosi a stomaco pieno o consumando supplementi maltodestinici durante il workout, la secrezione di GH ritarda o comunque si riduce. Anche se in passato si riteneva che il consumo di pasti altamente proteici o di integratori a base di arginina (altissimi dosaggi) potessero aumentare i livelli di GH, oggi sappiamo che questo effetto può essere ottenuto solo con l'infusione endovenosa di quest'ultimo amminoacido.

GH e doping Perché alcuni atleti fanno uso di GH come doping? Come abbiamo anticipato, il GH ha fisiologicamente un effetto positivo (anabolico) sulla sintesi proteica. Questo "dovrebbe" permettere di ostacolare il catabolismo muscolare durante l'allenamento e di favorire la crescita dei tessuti durante la supercompensazione. La somatotropina ha inoltre un effetto catabolico lipolitico e promuovente l'ossidazione degli acidi grassi, il che va ulteriormente a vantaggio della composizione corporea generale. Inoltre, la somatotropina promuove la ritenzione dei liquidi extracellulari, con immediato aumento della percentuale di acqua corporea e del volume complessivo.