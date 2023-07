Funzioni della Melatonina: a cosa serve e perché fa dormire

La melatonina ha anche importanti proprietà antiossidanti ; in laboratorio è stata dimostrata un'azione sugli effetti deleteri dei radicali liberi . Aumenta inoltre l' azione citotossica delle cellule NK (cellule natural killer), fondamentali nella difesa immunitaria , quindi stimola quindi il nostro sistema immunitario .

Fondamentale è quindi la sua produzione notturna per la regolazione del ciclo sonno-veglia .

La principale funzione della melatonina è quella di fornire all'organismo informazioni sulla durata del giorno e della notte , agendo come trasduttore della luce; viene definita come una sorta di " orologio biologico ", che consente al nostro organismo di adattarsi all'ambiente circostante.

Integrare con melatonina: quando e perché

La produzione di Melatonina diminuisce con l'età a causa della calcificazione dell'epifisi; gli anziani hanno valori sierici molto inferiori rispetto a quelli dei giovani, e questa può essere una delle cause dei frequenti disturbi del sonno da essi riferiti.

L'assunzione di melatonina può essere utile nei soggetti che soffrono d'insonnia, che hanno difficoltà nell'addormentamento o di interruzione del sonno; è molto utilizzata anche per attenuare i sintomi del jet-lag (disturbo del fuso orario riportato spesso dai viaggiatori intercontinentali).

ZzzQuil Natura è un un integratore alimentare con melatonina che aiuta ad addormentarsi più velocemente e a svegliarsi riposati il giorno dopo.

Ogni gommosa contiene 1mg di melatonina, 30mg di estratto di valeriana, 10mg di estratto di camomilla, 10mg di estratto di lavanda e 1,4mg di vitamina B6. Senza coloranti, aromi o conservanti artificiali, lattosio e glutine.

ZzzQuil Natura è facile da assumere - basta masticare 1 gommosa 30 minuti prima di andare a letto.

E' adatto a partire dai 18 anni.

Si consiglia di assumerlo in previsione di una notte di sonno di almeno 6 ore.

Linea ACT di F&F srl è un integratore alimentare per la ricerca del benessere psico-fisico della persona, che agisce favorevolmente sul ritmo sonno-veglia.

Le caramelle Sweet Sleep sono in complemento perfetto per far riposare serenamente i vostri bambini durante la notte. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo.

Il presente articolo, elaborato sulla rilettura critica di articoli scientifici, testi universitari e pratica comune, ha solo scopo informativo e non ha pertanto valore di prescrizione medica. Si è quindi sempre tenuti a consultare il proprio medico, nutrizionista o farmacista prima di intraprendere l'uso di un qualsivoglia integratore.