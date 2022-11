Estrogeni: cosa sono, funzioni e perché sono importanti

Cosa sono

Cosa sono gli Estrogeni

Gli estrogeni sono i principali ormoni sessuali femminili. Il loro impatto è maggiore di quanto si possa immaginare: non solo gli estrogeni intervengono su fertilità, sviluppo sessuale e libido, ma svolgono anche un ruolo nella funzione cognitiva, nella regolazione dell'umore e nella salute del cuore e delle ossa.

Shutterstock

Nella donna, gli estrogeni sono prodotti dalle ovaie (in particolare, dai follicoli ovarici) e, durante la gravidanza, dalla placenta. Alcuni estrogeni sono prodotti in piccole quantità anche da altri organi e tessuti, come ghiandole surrenali e fegato, oppure derivano dalla conversione di altri ormoni.

Gli estrogeni sono presenti in modeste quantità anche nell'organismo maschile; negli uomini adulti, questi ormoni vengono prodotti dai testicoli, oltre che dalle fonti secondarie (ghiandole surrenali, fegato ecc.).