Frequenza Defecazione: quante volte è normale e quando non lo è

Nella frequenza di defecazione considerata fisiologica , rientrano dalle tre evacuazioni a settimana alle tre al giorno . Secondo una ricerca condotta nel 2018, gli adulti tendono ad avere movimenti intestinali tra le tre e le 21 volte a settimana (Foster JA, Rinaman L, Cryan JF. Stress & the gut-brain axis: Regulation by the microbiome . Neurobiol Stress. 2017;7:124-136). Altri studi hanno rilevato lo stesso intervallo di frequenza: normale è fare la cacca almeno tre volte alla settimana.

Che se ne parli apertamente o meno, tutti fanno la cacca : non solo è una parte essenziale della vita, ma la frequenza e la consistenza delle feci possono dare un indizio su cosa stia succedendo all'interno del proprio corpo. Pertanto, anche se alcune persone provano imbarazzo a parlare delle loro abitudini in bagno, è importante conoscere la salute dell' apparato digerente , ad esempio quanto spesso si dovrebbe defecare , in modo da poter identificare cosa è anormale e quando è opportuno rivolgersi ad un medico.

Alcune condizioni mediche, come il diabete e altre condizioni che coinvolgono i muscoli e i nervi , possono causare stitichezza cronica . Altre condizioni, come la sindrome dell'intestino irritabile (IBS), possono causare sia stitichezza, che diarrea.

L' esercizio fisico può migliorare la digestione aiutando il cibo a muoversi più rapidamente attraverso l' intestino crasso . Uno studio condotto nel 2015 ha rilevato che un' attività fisica regolare è in grado di migliorare i sintomi gastrointestinali nelle donne con sindrome dell'intestino irritabile (Johannesson E, Ringström G, Abrahamsson H, Sadik R. Intervention to increase physical activity in irritable bowel syndrome shows long-term positive effects. World J Gastroenterol. 2015;21(2):600-608).

Per quanto riguarda ciò che si beve , va considerato che alcune bevande possono influenzare la consistenza e la frequenza delle feci, in particolare:

Anche le allergie alimentari e le intolleranze , come quella al lattosio , possono compromettere la funzionalità intestinale, rendendo difficile la digestione di quel particolare alimento a cui si risulta suscettibili. L'aumento della frequenza di defecazione associata a diarrea può essere causata, in particolare, da:

La frequenza di defecazione può variare nel corso del tempo, in relazione a molti fattori, tra cui età, sesso, abitudini dietetiche , esercizio fisico e stile di vita. Anche i livelli di stress, gli ormoni , l'ambiente in cui ci si trova e quanta acqua si beve possono influenzare quante volte si va al bagno.

Quando NON è normale

Frequenza Defecazione inferiore alla norma

In genere, una frequenza di evacuazioni fecali inferiore ai tre episodi settimanali non è sufficiente per parlare di stitichezza; un soggetto affetto da stipsi, infatti, lamenta anche altri sintomi e segni - come la sensazione di incompleto svuotamento intestinale, di ostruzione anorettale, le difficoltà e gli sforzi per evacuare e l'evacuazione di feci dure - in almeno una defecazione su 4.

Frequenza Defecazione superiore alla norma

Le allergie alimentari, nonché condizioni come la sindrome dell'intestino irritabile, possono causare un aumento della frequenza di evacuazione, oltre a diarrea, gonfiore e meteorismo.

Nel breve termine, anche le intossicazione alimentari e altre malattie possono influire sulla frequenza con cui si va in bagno.

In che modo la consistenza delle feci può influire sulla frequenza?

La frequenza di defecazione è spesso correlata alla consistenza delle feci: la stitichezza può causare feci dure, secche, difficili o dolorose da espellere, mentre le feci più molli del solito o la diarrea può portare al bagno più volte.

Se si ritiene che qualcosa non vada in termini di frequenza e quando:

Si soffre regolarmente di diarrea

Si sperimentano fastidiosi crampi, gonfiore e formazione di gas intestinale dopo aver mangiato

Il bisogno di fare la cacca si manifesta all'improvviso

è opportuno parlarne con il proprio medico.

