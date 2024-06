Neuroni specchio: cosa sono, a cosa servono e come funzionano

A cosa servono?

Il neurone specchio "riflette" il comportamento dell'altro, come se stesse agendo in prima persona. Purtroppo, i neuroni specchio non sono fisiologicamente distinguibili dagli altri presenti nel cervello, se non per la risposta agli stimoli. Secondo questa definizione, tali neuroni sono stati osservati direttamente negli esseri umani, nei primati e negli uccelli.

Alcuni ricercatori ipotizzano che i sistemi specchio possano simulare le azioni osservate e, quindi, contribuire alle abilità mentali, mentre altri collegano i neuroni specchio alle abilità linguistiche.

Certi neuroscienziati, come Marco Iacoboni, hanno sostengono che i sistemi neuronali specchio nel cervello umano aiutino gli esseri umani a comprendere le azioni e le intenzioni delle altre persone. Inoltre, Iacoboni sostiene che i neuroni specchio siano la base neurale della capacità umana di provare emozioni come l'empatia.

Controversie

La funzione del sistema specchio negli esseri umani è oggetto di molti dibattiti e discordie. Ad oggi, infatti, non sono stati proposti modelli teorici accettabili per descrivere il modo in cui l'attività dei neuroni specchio supporta le funzioni cognitive.

Alcuni scienziati, esprimono un certo scetticismo a tal proposito. In un articolo del 2013 scritto per Wired, Christian Jarrett sosteneva che: <<[...] i neuroni specchio sono una scoperta entusiasmante e intrigante ma, quando ne senti parlare, tieni a mente che la maggior parte delle ricerche è stata condotta sui primati. Ricorda inoltre che esistono molti tipi diversi di neuroni specchio, e che stiamo ancora cercando di stabilire con certezza se gli umani ne sono realmente dotati, e le eventuali differenze che quelli delle scimmie. Per quanto riguarda la comprensione del significato funzionale di queste cellule, non fatevi ingannare, il viaggio è appena iniziato.>>.

Nel 2014, Philosophical Transactions della Royal Society B ha pubblicato un numero speciale interamente dedicato alla ricerca sui neuroni specchio.